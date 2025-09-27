Gastronomia e Cultura, un binomio vincente

Non ha tradito le attese la conferenza di presentazione diche nella serata dello scorsoha avuto luogo presso la sala convegni delNel corso della conferenza, hanno preso la parola, tra gli altri:, Sindaco di Canosa di Puglia;Direttore Museo dei Vescovi, l'europarlamentare Francesco Ventola, l'assessore alla cultura Cristina Saccinto, la consigliera comunalePresidente della Fondazione Archeologica Canosina,; perI relatori sono stati: Brigida CaporalePresidente Accademia del Grano Arso;Presidente Pro Loco UNPLI Canosa;Project manager Cooking Solution eCuratore Museale ed Antichista. Confermati gli annunci dei giorni scorsi sui social, l'sta promuovendo l'eventoin calendarioUna giornata che unisce gusto e cultura: i ristoranti convenzionati proporranno piatti speciali a base di grano arso con un ticket abbinato per poter accedere presso gli Ipogei, i Musei di Canosa di Puglia con visite guidate gratuite ed usufruire anche del servizio navetta attivo per 'iniziativa.Per l'occasione, lo chef professionistache sarà un componente della giura per l'eventoha inviato una nota all', "straordinario sodalizio del quale mi fregio essere Socio Onorario, anche quest'anno organizza un evento unico nel suo genere." Esordisce così nella missiva l'autore del libro"Investire sul binomio 'Gastronomia & Cultura', rappresenta una scommessa già vinta in partenza. Ancora più efficace e vincente risultano essere le azioni poste in essere nella metodica 'bottom up'; in grado, cioè di partire 'dal basso', dagli attori della filiera economica e del tessuto culturale fino a giungere alle Istituzioni territoriali.L'edizione 2025 dell'evento 'Archeo & Grano Arso' rappresenta un deciso punto di svolta nelle azioni mirate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Una intera cittadina mobilitata; siti archeologici di assoluta importanza e bellezza, musei di grande pregio, chiese e monumenti, unitamente al grandissimo patrimonio gastronomico interpretato magistralmente dai ristoratori locali, rappresenteranno le eccellenze canosine da offrire ai visitatori in un combinato disposto unico ed assolutamente inedito!"Poi lofocalizza l'attenzione sulla: "Crescente centralità che l'enogastronomia ha assunto nel turismo nell'ultimo decennio ha visto l'affermarsi sul mercato di forme, modalità e luoghi di fruizione nuovi. È necessario dunque considerare il turismo enogastronomico, come l'acquisto e la degustazione di prodotti agroalimentari e vitivinicoli tipici e di degustare ricette e piatti tradizionali durante una vacanza o una visita 'perlustrativa' presso una destinazione d'interesse. Questa pratica si esprime attraverso una pluralità di prodotti, servizi ed esperienze in cui il coinvolgimento dei sensi diventa qualificante e consente di fruire del patrimonio culturale del luogo in modo attivo, immergendosi nella vita e nelle tradizioni della comunità locale. Recarsi presso i ristoranti e le botteghe, visitare luoghi di produzione, mercati agroalimentari, musei del gusto e/o le botteghe artigiane, partecipare ad eventi e festival così come a tour tematici e/o corsi di cucina, sono solo alcuni degli esempi più noti attraverso cui l'enogastronomia si manifesta nel turismo e diventa attrazione."Nella missiva evidenzia inoltre che: "il turismo enogastronomico è dunque un insieme dinamico di prodotti, servizi ed esperienze turistiche declinate nel contesto di ogni territorio, enfatizzandone le peculiarità. Il territorio circostante ed in particolare la Città di Canosa sono in grado di interpretare in maniera autentica ed originale tali aspettative. Archeologia e Buon Cibo generano nel visitatore curiosità e interesse, tali da farne autentico veicolo di promozione presso il proprio sistema di relazioni. Ognuno degli stakeholders coinvolti nell'evento 'Archeo & Grano Arso' nutre delle aspettative, una su tutte è quella di nutrire la speranza- conclude lo- che il visitatore si trasformi in turista e possa dunque tornare, magari programmando permanenze prolungate che includano anche il soggiorno e la piena fruizione del luogo, trasformando il viaggio in esperienza da portare nel cuore." Squisite degustazioni hanno concluso la conferenza di presentazione dell' eventoche vede già all'opera i referenti dell'invitando al contempo a seguire le pagine social per gli aggiornamenti sulla seconda edizione con una novità assoluta, quella del concorso sulla migliore ricetta a tema proposta dai ristoratori.Riproduzione@riservata