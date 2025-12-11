Nella mattinata odierna, la sede delè stata teatro di una significativa visita istituzionale. Il Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", Generale di Brigataha raggiunto Trani per portare personalmente il proprio saluto ai reparti, venendo accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello. Sebbene l'incontro fosse stato organizzato in occasione del tradizionale scambio degli auguri natalizi, la visita si è trasformata in un momento di profonda riflessione e gratitudine verso il lavoro svolto dall'Arma. Il Generale ha voluto incontrare una vasta rappresentanza di militari, riunendo intorno a sé Ufficiali, Comandanti di Stazione, Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri. Una platea che rappresenta l'ossatura dei vari Reparti operativi della provincia, arricchita dalla presenza dei Carabinieri Forestali e di una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, simbolo della continuità dei valori dell'Arma. Il cuore dell'intervento delè stato un sentito ringraziamento rivolto a tutti gli uomini e le donne in divisa per i significativi risultati conseguiti nell'anno in corso. Il Comandante della Legione ha voluto evidenziare soprattutto lo spirito di sacrificio e il costante impegno profuso quotidianamente sull'intero territorio. Le sue parole hanno sottolineato la consapevolezza di operare in un contesto che richiede una presenza vigile e infaticabile, riconoscendo il valore di chi, ogni giorno, è chiamato a intervenire in prima linea per la tutela della collettività. A conclusione dell'incontro, il Generale ha ribadito un concetto fondamentale: il ruolo del carabiniere va oltre la semplice applicazione della Legge; egli porta sulle spalle una forte responsabilità sociale. Attraverso la consueta vicinanza alla popolazione, ogni militare ha il delicato compito di garantire e rafforzare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per la comunità.