Carabinieri Comando Provinciale Trani
Carabinieri Comando Provinciale Trani
Amministrazioni ed Enti

Garantire e rafforzare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini

Il Comandante della Legione Carabinieri 'Puglia' Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa in visita al Comando Provinciale di Trani

BAT - giovedì 11 dicembre 2025 17.22
Nella mattinata odierna, la sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani è stata teatro di una significativa visita istituzionale. Il Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa ha raggiunto Trani per portare personalmente il proprio saluto ai reparti, venendo accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Galasso. Sebbene l'incontro fosse stato organizzato in occasione del tradizionale scambio degli auguri natalizi, la visita si è trasformata in un momento di profonda riflessione e gratitudine verso il lavoro svolto dall'Arma. Il Generale ha voluto incontrare una vasta rappresentanza di militari, riunendo intorno a sé Ufficiali, Comandanti di Stazione, Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri. Una platea che rappresenta l'ossatura dei vari Reparti operativi della provincia, arricchita dalla presenza dei Carabinieri Forestali e di una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, simbolo della continuità dei valori dell'Arma. Il cuore dell'intervento del Generale Mannucci Benincasa è stato un sentito ringraziamento rivolto a tutti gli uomini e le donne in divisa per i significativi risultati conseguiti nell'anno in corso. Il Comandante della Legione ha voluto evidenziare soprattutto lo spirito di sacrificio e il costante impegno profuso quotidianamente sull'intero territorio. Le sue parole hanno sottolineato la consapevolezza di operare in un contesto che richiede una presenza vigile e infaticabile, riconoscendo il valore di chi, ogni giorno, è chiamato a intervenire in prima linea per la tutela della collettività. A conclusione dell'incontro, il Generale ha ribadito un concetto fondamentale: il ruolo del carabiniere va oltre la semplice applicazione della Legge; egli porta sulle spalle una forte responsabilità sociale. Attraverso la consueta vicinanza alla popolazione, ogni militare ha il delicato compito di garantire e rafforzare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per la comunità.
  • carabinieri
  • Trani
Dalla terra di Canosa alla serie B
11 dicembre 2025 Dalla terra di Canosa alla serie B
La dottoressa Tiziana Dimatteo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 La dottoressa Tiziana Dimatteo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
Altri contenuti a tema
Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età Associazioni Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età Interverrà l’Associazione la “Città che sorride”
Veicoli cannibalizzati: rinvenute diverse carcasse Cronaca Veicoli cannibalizzati: rinvenute diverse carcasse Nel corso di una mirata attività di monitoraggio dei Carabinieri
I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale Il Pensare tra bellezza e verità I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale Le comunità parrocchiali di Andretta in visita ad Andria e Trani
L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro" Eventi e cultura L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro" Celebrata Santa Messa per la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona
Furti di veicoli: l’operazione “Car Jackals” dei Carabinieri Cronaca Furti di veicoli: l’operazione “Car Jackals” dei Carabinieri Misure cautelari per furti aggravati e ricettazione nella BAT
In  Puglia, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 Altri sport In  Puglia, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 Nella BAT attreverserà le città di  Trani e Barletta
Tre arresti per furti di uva Cronaca Tre arresti per furti di uva L’esito di un’accurata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Trani
Arrestato un 19enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale Cronaca Arrestato un 19enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale Dai Carabinieri durante un inseguimento in agro di Canosa
Emergenza criminalità a Canosa
11 dicembre 2025 Emergenza criminalità a Canosa
L’affido: cura, coraggio e comunità
11 dicembre 2025 L’affido: cura, coraggio e comunità
Canosa : Città sicura? Non si direbbe
10 dicembre 2025 Canosa : Città sicura? Non si direbbe
Dietro ogni sapore c’è anche un contoterzista
10 dicembre 2025 Dietro ogni sapore c’è anche un contoterzista
Bonomo di Andria: primo intervento per ictus ischemico con tecnologia “SENDit”
10 dicembre 2025 Bonomo di Andria: primo intervento per ictus ischemico con tecnologia “SENDit”
La cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco
10 dicembre 2025 La cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco
 Le delusioni di  COP 30 e G20     
9 dicembre 2025  Le delusioni di  COP 30 e G20     
Grave situazione criminale nella provincia di Barletta Andria Trani
9 dicembre 2025 Grave situazione criminale nella provincia di Barletta Andria Trani
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.