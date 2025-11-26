Frantoio
Frantoi Aperti a Canosa di Puglia

La manifestazione promossa e organizzata dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte

Canosa - mercoledì 26 novembre 2025 15.17
Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con "Frantoi Aperti", la manifestazione promossa e organizzata dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte che annualmente, in questo periodo è attiva nel promuovere le aziende olivicole e di produzione olearia presenti nei territori dei comuni aderenti. L'apertura straordinaria dei frantoi a curiosi, appassionati, gastronauti e foodtrotter, ma anche a turisti presenti nelle diverse cittadine, si terrà domenica 30 novembre 2025. Una giornata all'insegna degli odori e dei sapori che in questo vivace periodo di raccolta e molitura delle olive invadono spesso le nostre strade. Impossibile non riconoscere l'odore dell'olio nuovo. Dal colore tipicamente verde, con un gusto intenso, che pizzica il palato e fa bene alla salute. Durante la giornata di domenica 30 sarà possibile visitare le aziende inserite nel programma ed effettuare degustazioni curate da esperti del settore.

Un'anteprima della manifestazione si terrà venerdì 28 novembre a Bisceglie, nella suggestiva cornice di Casa Museo Giuliani, a cura dell'azienda agricola Liso, dal titolo "ANTEPRIMA IN MUSICA" – Degustazioni e Chitarra. "Un'edizione che vede la partecipazione anche del settore ristorativo con gli EVO&PIZZA che ben si coniugano con il binomio cibo-olio. Da tempo la Strada si interessa infatti all'esaltazione dell'olio extravergine di oliva nell'arte culinaria, e così sono nati gli evomenù e gli evo&pizza. Un modo per valorizzare le diverse cultivar ed i blend in commercio. Nonostante le ventiquattro edizioni, Frantoi Aperti resta sempre un evento atteso in cui poter visitare e conoscere più da vicino produttori olivicoli e aziende di produzione olearia, così come lo è "Frantoi Aperti Tour", a cura di ArtTurism, socio della Strada, che annualmente organizza e promuove un percorso che conduce, con pullman in partenza da Bari, i partecipanti alla scoperta del patrimonio olivicolo, oleario, gastronomico e culturale dei territori in cui la Strada è presente." - Ha dichiarato il Presidente della Strada dell'Olio extravergine d'oliva Castel del Monte, Nunzio Liso.


Gli "Evo&Pizza" si potranno ordinare fino al 7 gennaio 2026 in pizzerie selezionate alle quali è stato chiesto di creare una pizza che esalti l'olio extravergine di oliva. Pizza che è già possibile scegliere preventivamente visitando i canali social Facebook e Instagram della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte.
La manifestazione prevede, all'interno del programma, un altro evento di richiamo dal titolo "Versi di Evo", organizzato dalla stessa Strada, si terrà venerdì 5 dicembre 2025 nella sede dell'azienda agricola Liso. Un'iniziativa tra storia, scienza, gusto…e poesia, con Francesco Soleti.

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende.
Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare il recapito telefonico 392/6948919 oppure inviare una mail all'indirizzo: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it. Il programma è visionabile sul sito web e sulle pagine Fb/IG ufficiali.

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:
ANDRIA
Agriturismo "Terre di Traiano" - Contrada Torre di Bocca
Azienda agricola "Conte Spagnoletti Zeuli" – Contrada Zagaria
Oleificio Riforma Fondiaria "I Tre Campanili" - Via Maggiore Galliano n. 76
Olivicoltori Andriesi "COVAN" – V. Castel del Monte, 76
Azienda agricola "Liso" – Via Gioacchino Poli, 82
Agrolio srl - S.P. 231 Km 55 + 120
CORATO
Coop. Lav. Pr. Ag. TERRA MAIORUM - Via Castel del Monte 184

CANOSA DI PUGLIA
Azienda agricola biodinamica "Cefalicchio" - Contrada Cefalicchio S.P.143 km 3,4

TRANI
Azienda Agricola "Oro di Trani" – km. 2.00 SP Andria-Trani
Elenco pizzerie per gli EVO&PIZZA
Pizzeria "Galileo" - Trani
Pizzeria "La Piazzetta" - Andria
Pizzeria "La Magnolia" - Bisceglie
"Beveroni Jazzin' Club" - Minervino Murge
Pizzeria "Riontino" - Margherita di Savoia

Riparte anche la nuova edizione di "Scatti d'Olio", il contest fotografico dedicato all'extravergine d'oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma "Sogni nelle Notti di Mezza Estate 2026". La partecipazione al Concorso Fotografico "Scatti d'Olio" è gratuita Per ricevere maggiori informazioni scrivere a comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it
  • Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte
  • Frantoi aperti
