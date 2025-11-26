Frantoi Aperti a Canosa di Puglia

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:

Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con "la manifestazione promossa e organizzata dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte che annualmente, in questo periodo è attiva nel promuovere le aziende olivicole e di produzione olearia presenti nei territori dei comuni aderenti. L'apertura straordinaria dei frantoi a curiosi, appassionati, gastronauti e foodtrotter, ma anche a turisti presenti nelle diverse cittadine, si terrà dUna giornata all'insegna degli odori e dei sapori che in questo vivace periodo di raccolta e molitura delle olive invadono spesso le nostre strade. Impossibile non riconoscere l'odore dell'olio nuovo. Dal colore tipicamente verde, con un gusto intenso, che pizzica il palato e fa bene alla salute. Durante la giornata di domenica 30 sarà possibile visitare le aziende inserite nel programma ed effettuare degustazioni curate da esperti del settore.Un'anteprima della manifestazione si terrà venerdìa Bisceglie, nella suggestiva cornice di Casa Museo Giuliani, a cura dell'azienda agricola Liso, dal titolo "– Degustazioni e Chitarra. "Un'edizione che vede la partecipazione anche del settore ristorativo con gliche ben si coniugano con il binomio cibo-olio. Da tempo la Strada si interessa infatti all'esaltazione dell'olio extravergine di oliva nell'arte culinaria, e così sono nati gli evomenù e gli evo&pizza. Un modo per valorizzare le diverse cultivar ed i blend in commercio. Nonostante le ventiquattro edizioni, Frantoi Aperti resta sempre un evento atteso in cui poter visitare e conoscere più da vicino produttori olivicoli e aziende di produzione olearia, così come lo è "", a cura di ArtTurism, socio della Strada, che annualmente organizza e promuove un percorso che conduce, con pullman in partenza da Bari, i partecipanti alla scoperta del patrimonio olivicolo, oleario, gastronomico e culturale dei territori in cui la Strada è presente." - Ha dichiarato il Presidente della Strada dell'Olio extravergine d'oliva Castel del Monte,Glisi potranno ordinarein pizzerie selezionate alle quali è stato chiesto di creare una pizza che esalti l'olio extravergine di oliva. Pizza che è già possibile scegliere preventivamente visitando i canali social Facebook e Instagram della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte.La manifestazione prevede, all'interno del programma, un altro evento di richiamo dal titolo, organizzato dalla stessa Strada, si terrà2025 nella sede dell'azienda agricola Liso. Un'iniziativa tra storia, scienza, gusto…e poesia, con Francesco Soleti.Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare il recapito telefonico 392/6948919 oppure inviare una mail all'indirizzo: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it. Il programma è visionabile sul sito web e sulle pagine Fb/IG ufficiali.Contrada Torre di Bocca– Contrada ZagariaVia Maggiore Galliano n. 76– V. Castel del Monte, 76– Via Gioacchino Poli, 82S.P. 231 Km 55 + 120Via Castel del Monte 184Contrada Cefalicchio S.P.143 km 3,4– km. 2.00 SP Andria-TraniPizzeria "Galileo" - TraniPizzeria "La Piazzetta" - AndriaPizzeria "La Magnolia" - Bisceglie"Beveroni Jazzin' Club" - Minervino MurgePizzeria "Riontino" - Margherita di SavoiaRiparte anche la nuova edizione di "", il contest fotografico dedicato all'extravergine d'oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma "Sogni nelle Notti di Mezza Estate 2026". La partecipazione al Concorso Fotografico "Scatti d'Olio" è gratuita Per ricevere maggiori informazioni scrivere a comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it