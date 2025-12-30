Francesco Massa
Francesco Massa
Vita di città

Francesco Massa non è più tra noi

Stimato ingegnere e docente di fisica

Canosa - martedì 30 dicembre 2025 14.49
"E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di anni 79" . Inizia così il necrologio di Francesco Massa, ingegnere in quiescenza con molti anni di docenza in fisica alle scuole superiori. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia che amava e si dedicava tanto nel quotidiano. A dare il triste annuncio: la moglie Carmela Germinario, i figli Mariella, Sabino e Rosanna, la nuora, i generi, il fratello, la sorella, i cognati e nipoti e familiari tutti. In queste ore si piange un amico, un uomo d'altri tempi, di quella generazione di persone di valori, visione e responsabilità. La sua carriera professionale di ingegnere edile è stata intensa e cospicua di attività redigendo relazioni tecniche e progetti che hanno lasciato un segno tangibile nel territorio locale. Le sue conoscenze e competenze hanno formato generazioni di professionisti e studenti, attraverso dedizione e passione davvero ineguagliabili. L'ultimo saluto si terrà nella Chiesa di "Gesù, Maria e Giuseppe" a Canosa di Puglia, alle ore 15,45 di martedì 30 dicembre per la celebrazione eucaristica in suffragio di Francesco Massa, che resterà per sempre nei ricordi di quanti hanno avuto il privilegio di amarlo, conoscerlo e stare al suo fianco in vari ambiti dal professionale allo scolastico e al sociale.

La Redazione di Canosaweb esprime sentite condoglianze alla famiglia Massa nella vicinanza sociale della comunità
  • Funerale
S'intitola  "LA CANOSA SCOMPARSA ", il  Calendario 2026 de  "Il Campanile "
29 dicembre 2025 S'intitola "LA CANOSA SCOMPARSA", il  Calendario 2026 de "Il Campanile"
Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
29 dicembre 2025 Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
Altri contenuti a tema
Il ciclismo pugliese piange la scomparsa di Stefano Principale Ciclismo Il ciclismo pugliese piange la scomparsa di Stefano Principale Ha perso la vita in un incidente in moto
Grazie Mister Antonio! Per sempre nei nostri ricordi! Calcio Grazie Mister Antonio! Per sempre nei nostri ricordi! Commozione e plauso ai funerali
Antonio Luisi, una vita dedicata al Canosa Calcio 1948 Calcio Antonio Luisi, una vita dedicata al Canosa Calcio 1948 I funerali presso la Chiesa di Gesù Liberatore
Ciao Riccardo per sempre rossoblu! Calcio Ciao Riccardo per sempre rossoblu! La comunità si stringe attorno al dolore della famiglia Verderosa
17 Dino Santamaria non è più tra noi Dino Santamaria non è più tra noi Stimato maestro di scuola e filantropo
Canosa: L'ultimo saluto a “Cirillo Clemente, per sempre!” Canosa: L'ultimo saluto a “Cirillo Clemente, per sempre!” Condivisione del pane spezzato tra le mani dei suoi familiari e della gente alle esequie
Grazie di tutto! Sei e sarai sempre il nostro Maestro Clemente! Grazie di tutto! Sei e sarai sempre il nostro Maestro Clemente! A Canosa, disposto il lutto cittadino nella giornata delle esequie
Addio Clemente, panettiere di sentimento! Stilus Magistri Addio Clemente, panettiere di sentimento! “Cleménde, cura ca fèce le pène che sendeménde!”
Puglia: Il Cross del Salento inaugura la stagione invernale 2026
29 dicembre 2025 Puglia: Il Cross del Salento inaugura la stagione invernale 2026
Botti illegali: una scelta che ferisce tutti
29 dicembre 2025 Botti illegali: una scelta che ferisce tutti
Turismo esperienziale per Capodanno
29 dicembre 2025 Turismo esperienziale per Capodanno
ASL BT: "Il 2025 è stato un anno intenso, ricco di iniziative, di progetti "
29 dicembre 2025 ASL BT: "Il 2025 è stato un anno intenso, ricco di iniziative, di progetti"
Ennesimo incidente stradale sulla Strada Statale 93
29 dicembre 2025 Ennesimo incidente stradale sulla Strada Statale 93
Canosa: ”Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE” di Giampaolo Sardella
28 dicembre 2025 Canosa: ”Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE” di Giampaolo Sardella
In ‘Cammino per la Pace’
28 dicembre 2025 In ‘Cammino per la Pace’
Sottrarre alla vendita immobili comunali produttivi di reddito
28 dicembre 2025 Sottrarre alla vendita immobili comunali produttivi di reddito
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.