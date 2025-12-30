Francesco Massa non è più tra noi

"E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di anni 79" . Inizia così il necrologio diingegnere in quiescenza con molti anni di docenza in fisica alle scuole superioriLa sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia che amava e si dedicava tanto nel quotidiano. A dare il triste annuncio: la moglie Carmela Germinario, i figli Mariella, Sabino e Rosanna, la nuora, i generi, il fratello, la sorella, i cognati e nipoti e familiari tutti. In queste ore si piange un amico, un uomo d'altri tempi, di quella generazione di persone di valori, visione e responsabilità. La sua carriera professionale di ingegnere edile è stata intensa e cospicua di attivitàedigendo relazioni tecniche e progetti che hanno lasciato un segno tangibile nel territorio locale. Le sue conoscenze e competenze hanno formato generazioni di professionisti e studenti, attraverso dedizione e passione davvero ineguagliabili. L'ultimo saluto si terrà nellaallediper la celebrazione eucaristica in suffragio diche resterà per sempre nei ricordi di quanti hanno avuto il privilegio di amarlo, conoscerlo e stare al suo fianco in vari ambiti dal professionale allo scolastico e al sociale.Laesprime sentite condoglianze allanella vicinanza sociale della comunità