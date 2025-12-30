Vita di città
Francesco Massa non è più tra noi
Stimato ingegnere e docente di fisica
Canosa - martedì 30 dicembre 2025 14.49
"E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di anni 79" . Inizia così il necrologio di Francesco Massa, ingegnere in quiescenza con molti anni di docenza in fisica alle scuole superiori. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia che amava e si dedicava tanto nel quotidiano. A dare il triste annuncio: la moglie Carmela Germinario, i figli Mariella, Sabino e Rosanna, la nuora, i generi, il fratello, la sorella, i cognati e nipoti e familiari tutti. In queste ore si piange un amico, un uomo d'altri tempi, di quella generazione di persone di valori, visione e responsabilità. La sua carriera professionale di ingegnere edile è stata intensa e cospicua di attività redigendo relazioni tecniche e progetti che hanno lasciato un segno tangibile nel territorio locale. Le sue conoscenze e competenze hanno formato generazioni di professionisti e studenti, attraverso dedizione e passione davvero ineguagliabili. L'ultimo saluto si terrà nella Chiesa di "Gesù, Maria e Giuseppe" a Canosa di Puglia, alle ore 15,45 di martedì 30 dicembre per la celebrazione eucaristica in suffragio di Francesco Massa, che resterà per sempre nei ricordi di quanti hanno avuto il privilegio di amarlo, conoscerlo e stare al suo fianco in vari ambiti dal professionale allo scolastico e al sociale.
La Redazione di Canosaweb esprime sentite condoglianze alla famiglia Massa nella vicinanza sociale della comunità
