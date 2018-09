Fornitura libri di testo: prorogato il termine per la richiesta

Si informano iinteressati che la Regione Puglia ha prorogato il termine per la richiesta del beneficio per fornitura libri di testo che, invece del 20 settembre, scade. La Regione Puglia, con Circolare prot. n.AOO_162/0005236 del 31/07/2018, ha emanato l'Avviso Pubblico regionale per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a. s. 2018/2019. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuataattraverso il sistema informatico accessibile al seguente link http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contributolibriditesto fino allePer ogni ulteriore dettaglio relativo all'accesso al beneficio ed alla procedura da seguire per l'accesso al sistema, si comunica che l'Avviso adottato dalla Regione Puglia è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it - Albo Pretorio – Avvisi e Depositi/Avviso Pubblico n.1551 del 06/08/2018.Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale sono reperibili presso il link diretto: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contributolibriditesto