Fornitura libri di testo delle Scuola Secondarie di 1° e 2° grado

L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia ha reso noto che la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/06/2025 della Sezione Istruzione e Università, ha adottato Avviso Pubblico per l'La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE, e per i titolari di conto corrente con inserimento del CODICE IBAN, attraverso il sistema informatico accessibile al seguente link: www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di Testo a.s. 2025/2026.Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, possono accedere gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie, residenti sul territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'accesso al beneficio ed alla procedura da seguire per l'accesso al sistema, si comunica che l'Avviso Pubblico dalla Regione Puglia è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia ed è consultabile al link: studioinpuglia.regione.puglia.it/libri di testo 2025/2026.alla verifica della frequenza scolastica; alla presentazione, presso Ufficio Pub. Istruzione del Comune, di fatture e/o scontrini fiscali emessi dalle cartolibrerie, unitamente all'attestazione riportante il nome dell'alunno, dall' 1 ottobre e non oltre il 28 Novembre 2025. Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale: www.studioinpuglia.regione.puglia.it,, sarà attivo unSarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali:telefonoemail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it ;chat online.L'assistenza ed il supporto tecnico è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze.