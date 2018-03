Formazione e comunicazione

che stanno svolgendosi incontreranno nuovamente, insieme ai presidenti e agli operatori locali di progettoper parlare di. Dopo l'incontro dello scorso 10 febbraio i giovani delle Pro Loco pugliesi si ritroveranno. Ad aprire i lavori, alle ore 9,30, sarà il, seguito da, responsabile Scn Unpli Puglia e. A moderare gli interventi sarà, addetto stampa comitato regionale Unpli Puglia.Primo relatore sarà, responsabile progetti Unpli nazionale ("Il patrimonio immateriale"). Seguirà l'intervento di– Polo Museale della Puglia ("L'inserimento delle realtà museali locali nei progetti di valorizzazione regionale"). Interverranno anchedi Puglia Promozione ("L'accoglienza, fattore umano" e "La piattaforma di PugliaEvents: istruzioni per l'uso").Nel pomeriggio gli interventi di, direttore bollettino Pro Loco Puglia e Basilicata ("Il ruolo della comunicazione quale vettore di conoscenza"), di, ingegnere a formatore specifico ("La sicurezza sui luoghi di lavoro"), e di, responsabile Dipartimento Servizio Civile Unpli."Il servizio civile è un'occasione importante sia per i ragazzi, i quali hanno la possibilità di crescere personalmente e professionalmente", spiega, "sia per le nostre Pro Loco che garantiscono così apertura quotidiana, accoglienza, organizzazione di eventi. Senza, però, elementi come la formazione continua e la capacità di comunicare iniziative, attività, di creare un network mediatico e di cooperazione, non riusciremmo mai a spiccare il volo. Perciò teniamo molto a organizzare organizzazione di confronto e crescita come quella del 10 febbraio scorso e del prossimo 10 marzo.", conclude Lauciello, "Grazie all'assessore regionale Capone per la disponibilità e per l'attenzione che sempre mostra nei confronti del mondo Pro Loco".