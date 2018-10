Formazione dei giovani nei settori economici prioritari

"È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il nuovo Avviso che promuove" fa sapere l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia"La Regione Puglia – continua– da quando si è dotata di strumenti come ileffettua costantemente azioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle esigenze di formazione attraverso i propri osservatori e uffici statistici ma anche accogliendo le segnalazioni inviate dal mondo dell'impresa, dalle associazioni datoriali e sindacali, dal mercato del lavoro, dal terzo settore e dagli enti di formazione. Da questo attento lavoro di analisi e di ascolto è emerso chiaramente come alcune qualifiche professionali in determinati settori economici, definiti prioritari, risultino fornire maggiori prospettive di occupabilità dei formati. Questo Avviso – precisa– individua e"I corsi di formazione – concludesaranno rivolti ai giovani pugliesi che non abbiano superato i 35 anni di età, che abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, e che siano disoccupati o inattivi. Ci aspettiamo progetti innovativi promossi in partenariato con il territorio, con possibilità di stage in regione e fuori regione e anche all'estero. Per questo bando abbiamo impegnato risorse importanti, pari a 7 milioni di euro a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Siamo inoltre prossimi ad ampliare lo spettro dei settori "prioritari" con la Logistica e i Trasporti, da questo settore economico, infatti, registriamo un'importante domanda di determinate figure professionali".attraverso la procedura on line Avviso n. 5/FSE/2018 Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari" POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it nella(link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nuovefigureprofessionali) . La procedura sarà attivata a partire