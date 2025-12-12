Flavia Anania, neo Prefetto della BAT
Gli auguri dell'onorevole Francesco Ventola al nuovo prefetto

BAT - venerdì 12 dicembre 2025 21.59
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 11 dicembre, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la nomina a Prefetto della dottoressa Flavia Anania destinata a svolgere le funzioni nella provincia Barletta Andria Trani. Mentre, la dottoressa Silvana D'Agostino, insediatasi il 20 maggio 2024 alla Prefettura di Barletta Andria Trani, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Chieti. La dottoressa Flavia Anania, siciliana di Milazzo, laureata in Scienze Politiche è entrata nei ruoli dell'Amministrazione dell'Interno nel 1991 ed è stata prima assegnata al Commissariato di Governo della Regione Liguria e successivamente alla Prefettura di Genova, dove ha ricoperto l'incarico di dirigente reggente dell'Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza permanente, di vice capo di gabinetto e poi capo di gabinetto reggente. Nell'ottobre del 2017 è stata trasferita alla Prefettura della Spezia per assumere l'incarico di vice prefetto vicario e dall'ottobre 2020 di vicario della Prefettura di Livorno. Nel 2023 ha assunto l'incarico di vice Prefetto a Genova . Il neo prefetto Anania entrerà in servizio nella BAT a breve.

«Desidero rivolgere al nuovo Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, i migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio di poter avviare fin da subito un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua sulle principali criticità che interessano il nostro territorio. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al Prefetto uscente, Silvana D'Agostino, per l'attività svolta con dedizione, competenza e senso delle istituzioni. La Provincia di Barletta Andria Trani continua a richiedere un'attenzione costante da parte dello Stato, soprattutto alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno interessato il nostro territorio». E' il messaggio di auguri rilasciato dall'onorevole Francesco Ventola, europarlamentare di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale di FdI nella BAT.
