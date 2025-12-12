Flavia Anania, neo Prefetto della BAT

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 11 dicembre, su proposta del, ha deliberato ladestinata a svolgere le funzioni nella provincia Barletta Andria Trani. Mentre, la dottoressainsediatasi il 20 maggio 2024 alla Prefettura di Barletta Andria Trani, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Chieti. La dottoressasiciliana di Milazzo, laureata in Scienze Politiche è entrata nei ruoli dell'Amministrazione dell'Interno nel 1991 ed è stata prima assegnata al Commissariato di Governo della Regione Liguria e successivamente alla Prefettura di Genova, dove ha ricoperto l'incarico di dirigente reggente dell'Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza permanente, di vice capo di gabinetto e poi capo di gabinetto reggente. Nell'ottobre del 2017 è stata trasferita alla Prefettura della Spezia per assumere l'incarico di vice prefetto vicario e dall'ottobre 2020 di vicario della Prefettura di Livorno. Nel 2023 ha assunto l'incarico di vice Prefetto a Genova . Il neo prefetto Anania entrerà in servizio nella BAT a breve.«Desidero rivolgere al nuovo Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani,i migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio di poter avviare fin da subito un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua sulle principali criticità che interessano il nostro territorio. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al Prefetto uscente,per l'attività svolta con dedizione, competenza e senso delle istituzioni. La Provincia di Barletta Andria Trani continua a richiedere un'attenzione costante da parte dello Stato, soprattutto alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno interessato il nostro territorio». E' il messaggio di auguri rilasciato dall'onorevoleeuroparlamentare di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale di FdI nella BAT.Riproduzione@riservata