Festività pasquali in sicurezza nelle stazioni

Reso noto il bilancio della Polizia Ferroviaria in occasione delle festività pasquali: 2 arrestati, 6 indagati e 3.903 persone controllate. Questo in breve sintesi è il bilancio dell'attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, nell'ultima settimana, in occasione delle festività pasquali e dell'operazione "Stazione Sicure" del 1° aprile, dedicata ai controlli straordinari negli scali ferroviari.In particolare il 29 marzo, nella stazione di Foggia, sono stati arrestati, dagli agenti della Sezione Polfer, due uomini, d'origine algerina, responsabili del furto di uno zaino a bordo di un treno intercity Roma-Bari ai danni d'un viaggiatore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.Giovedì 1° aprile, nella stazione di Bari Centrale, in occasione dei controlli relativi all'operazione "Stazioni Sicure", effettuati in collaborazione con le unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Bari, il cane Zlatan si è avvicinato ad un 16enne della provincia di Bari trovato in possesso di marijuana ad uso personale, e d'un coltello a serramanico, di genere proibito. Pertanto, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto di arma e segnalato al Prefetto per l'uso di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato poi affidato ai genitori.Nel pomeriggio del 2 aprile, nel piazzale antistante la stazione di Bari Centrale, gli agenti hanno proceduto all'identificazione d'un cittadino straniero, che ha tentato di sottrarsi al controllo. L'uomo, un ventenne originario della Costa D'avorio, in attesa del rilascio di permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di 6 pasticche del farmaco Rivotril (la nuova droga di strada) e della somma di 2.760 euro, di cui non sapeva dare contezza. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del giovane, dove sono state rinvenute altre 18 pasticche di Rivotril e la somma di 6.460 euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente, riciclaggio e false dichiarazioni su qualità personali.Sempre nel pomeriggio del 2 aprile, gli agenti del Reparto Operativo di Bari Centrale hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un trentasettenne barese, responsabile di minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione di una bicicletta elettrica.