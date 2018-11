Festa degli alberi nelle scuole

La Puglia olivicola risponde al clima pazzo che ha imperversato nel 2018 con lasegnala Coldiretti Puglia, per esorcizzare quanto accaduto nell'ultimo mese nelle province di Brindisi, Taranto e ieri a Lecce. E' un gesto simbolico di vicinanza, in occasione dellaverso gli olivicoltori che si sono trovati ad affrontare lo scenario apocalittico di oltre 7mila ulivi sradicati o spaccati in due per colpa di tornado e trombe d'aria.All'eventohanno assistito gli studenti della Scuola Media Padre Pio di Torremaggiore, gemellati con gli studenti della Scuola Media albanese Hinge. Proprio per riappropriarsi dell'enorme patrimonio in termini di biodiversità e produttività,hanno dato vita ad una lezione in campo ed in aula di educazione ambientale, donando e piantumando, grazie allavoro dei giovani agricoltori didirettamente nel cortile, della scuola un ulivo, a beneficio delle giovani generazioni che spesso non hanno contatto diretto con la natura, in occasione della, istituita con Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole e della Pubblica Istruzione.