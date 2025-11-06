Farmaciste sciopero
Farmacisti in sciopero: Subito il rinnovo del contratto, il lavoro e le professionalità vanno riconosciuti

Ampia presenza dalla Bat. Filcams Cgil Bat alla manifestazione di Bari

Puglia - giovedì 6 novembre 2025 19.01
Salari fermi e promesse mancate. Alla manifestazione regionale organizzata a Bari in occasione della giornata di sciopero nazionale delle farmacie private c'era anche una ampia delegazione dalla Bat. In presidio, insieme alla segretaria generale della Filcams Cgil Bat Tina Prasti e alla componente di segreteria Anna Caputi c'erano farmaciste e farmacisti, collaboratrici e collaboratori delle farmacie private per fare sentire la propria voce, dopo mesi di attesa e un contratto bloccato da troppo tempo. "Insieme alla Filcams Puglia e con Fisascat e Uiltucs, abbiamo chiesto rispetto, dignità e il riconoscimento del valore della professionalità. Ovvero il rinnovo del contratto per le farmacie private. Anche nella Bat vogliamo che sia difesa la dignità e il valore di chi ogni giorno garantisce un servizio sanitario di prossimità. Invitiamo, anzi, anche altre farmaciste e farmacisti e altre collaboratrici e collaboratori della nostra provincia a venirci a trovare nella nostra sede provinciale di via Guido Rossa e in tutte le camere del lavoro comunali perché insieme porteremo avanti questa rivendicazione: subito il rinnovo del contratto con la previsione di aumento di permessi retribuiti e che i turni disagiati (notti, domeniche, festivi...) siano davvero valorizzati. Rispettare il tempo di chi lavora - concludono Tina Prasti, segretaria generale Filcams Cgil Bat e la componente di segreteria Anna Caputi - significa rispettare la qualità della vita di ciascuno e di tutti."
