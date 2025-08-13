Estate 2025: Boom dello street food

Con il potere d'acquisto delle famiglie ancora sotto pressione, oltre sei turisti su dieci (65%) in vacanza nell'estate 2025 scelgono il, in risposta agli effetti persistenti del caro prezzi. Lo evidenziasegnalando come lo street food sia favorito dalla crescente presenza di sagre, feste popolari ed eventi dedicati alla valorizzazione enogastronomica nei luoghi di villeggiatura.è profondamente radicata nella tradizione pugliese e sta vivendo oggi una vera e propria rinascita, grazie alla sua capacità di coniugare convenienza e praticità. Secondo Coldiretti Puglia, infatti, per molti vacanzieranche quando i tempi sono ristretti. A guidare le scelte in Puglia resta la voglia di autenticità con oltre l'80% di chi consuma cibo da strada che opta per leLe origini del fenomeno – ricorda ancora– risalgono all'epoca dell'antica Roma, quando era comune mangiare in piedi nei pressi della strada. La Puglia, grazie alla sua ricchissima offerta gastronomica, conserva una solida tradizione in materia. Lo testimoniano alcune delle preparazioni più apprezzate dagli amanti del genere:A rafforzare la qualità dell'offerta alimentare in questo ambito ci pensano i mercati contadini, promossi dalla Fondazione Campagna Amica. Questi mercati si sono diffusi capillarmente sia nelle grandi città che nei piccoli centri, offrendo una rete di vendita diretta tra le più estese d'Italia. Accanto alle proposte tradizionali, questi spazi rispondono anche alle nuove esigenze salutistiche condai frullati ai centrifugati, fino ai bicchieroni di frutta, agli smoothies e ai tagli classici, come l'immancabile fetta d'anguria. Nei mercati di Campagna Amica, i prodotti sono venduti direttamente dagli agricoltori nel pieno rispetto di regole rigorose e di un codice etico ambientale, garantiti da un sistema di controllo gestito da un ente terzo.