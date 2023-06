Estate 2023: Prezzi più contenuti nella Provincia BAT

Prezzi alle stelle per camere, case vacanze, hotel e lidi balneari anche per le località turistiche pugliesi più gettonate. L'eccezione è rappresentata dallacon un trend decisamente più accessibile rispetto a quello nazionale. Si parla infatti di unʼ estate 2023 salata e bollente con un rincaro del 25% che i gestori attribuiscono al caro energia. In Salento e sul Gargano si passa da 60 ad 80 euro per un ombrellone e due lettini tutta la giornata aggiungendo poi i servizi aggiuntivi. Mentre, per una camera doppia in alta stagione si dovranno sborsare in media 252 euro a notte, contro i 196 di un anno fa e i 157 del 2021. Prezzi più contenuti si registrano invece nella Provincia BAT, perfino nelle località balneari che hanno ottenuto di recente la bandiera blu comeo in città d'arte e affacciate sul mare comDal sondaggio effettuato a campione da Confesercenti Provinciale BAT è emerso che nella sesta provincia i prezzi sono decisamente più bassi e convenienti. Per un ombrellone e due lettini, in un lido di livello medio, si passa da 15 a 25 euro nei giorni feriali e nei festivi da 25 a 40 euro. Ad agosto, l'aumento è di circa il 20%. In una struttura balneare considerata di livello "Alto" dotata di servizi e ristorante si possono spendere da 30 a 40 euro nei giorni feriali fino a raggiungere i 50 euro nei giorni festivi. Stesso andamento per le strutture ricettive. In hotel per una camera doppia con colazione si spende a luglio da 50 a 130 euro e ad agosto con una maggiorazione sempre del 20% considerando strutture medio-alte, naturalmente si fa eccezione per le strutture di lusso."Alla Provincia di Barletta Andria Trani conviene seguire la linea strategica tracciata dalla Regione dotandosi di strutture di buon livello, combattendo l'abusivismo e una politica prezzi troppo alti rispetto ai servizi offerti, specie nella ristorazione", dichiaradirettore di Assoturismo Confesercenti Puglia e direttore di Confesercenti Provinciale BAT. Mentre,presidente Confesercenti Provinciale BAT afferma: "Partecipando ai tavoli di Puglia 365, è sempre più evidente la verifica che le potenzialità turistiche della Provincia BAT si concretizzano sempre più, dimostrando una capacità di crescita superiore a quella di altre Province pugliesi in termini di percentuali."