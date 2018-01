Epifania: festa della Luce che si manifesta

I magi non erano tre, non erano Re, ma studiosi. Chi studia guarda ciò che è piccolo per scoprire dietro all'apparente qualcosa di grande, come i magi. Chi studia cerca la sapienza simbolizzata dalla stella, come i magi. Chi studia non resta fermo, si mette in cammino, come i magi. Chi studia sa riconoscere la regalità, come per l'oro dei magi.Chi studia riconosce il mistero dell'umanità, della sofferenza e della morte, come il simbolo della mirra dei magi.. Il dono è a loro che viene fatto. Mi auguro che lo studio, la scienza, la ricerca ci aiutino, come per i magi, a ricomprenderci pagani per poter scoprire che il dono è fatto per ognuno di noi. Parole come paternità, fraternità, bontà, carità o comunione sono tremendamente adulterate e prostituite. Possa la consapevolezza del paganesimo pratico aiutarci a camminare, come i magi, per scoprire la vera gioia.Senza pellegrinare non si incontra neppure sè stessi.