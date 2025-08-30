Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba

"Rivolgo un saluto affettuoso e un sentito ringraziamento afigura autorevole del giornalismo pugliese, fondatore e direttore di Telenorba. Con la sua visione e il suo impegno, Magistà ha raccontato decenni di storia della nostra regione, contribuendo in maniera concreta alla crescita culturale, sociale e civile della Puglia e del Mezzogiorno. Ha dato voce al Sud, interpretandone con passione le istanze e valorizzandone l'identità in ogni suo aspetto. Dal 1976, anno in cui fondò Telenorba insieme all'ingegner Luca Montrone, ha costruito una realtà editoriale d'eccellenza che ha saputo innovare profondamente il panorama dell'informazione televisiva italiana. Dai primi telegiornali del mattino, alla doppia conduzione dei notiziari, fino alla creazione di una rete all-news come TG Norba 24 e di spazi di approfondimento come Il Graffio, Enzo Magistà è sempre stato un passo avanti, portando in televisione modelli e linguaggi giornalistici nuovi, moderni e autorevoli. Nel corso della sua carriera ha guidato con passione e rigore una squadra di professionisti, diventando per tutti un punto di riferimento. Il suo volto, familiare e credibile, ha accompagnato generazioni di pugliesi, raccontando con equilibrio e profondità i momenti più importanti della nostra storia recente. A nome dell'intera comunità pugliese, grazie Enzo. Per quello che sei, per ciò che hai fatto, e per tutto quello che ancora farai per il nostro territorio". E' la dichiarazione rilasciata daPresidente della Regione Puglia, con riferimento al cambio di direzione del TgNorba. Il presidente Emiliano rivolge anche i suoi auguri al: "A Mimmo Castellaneta rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che con la sua esperienza, sensibilità e autorevolezza saprà guidare al meglio la grande squadra del TgNorba".