Enzo Magistà
Enzo Magistà
Eventi e cultura

Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba

I ringraziamenti di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Puglia - sabato 30 agosto 2025 10.46
"Rivolgo un saluto affettuoso e un sentito ringraziamento a Enzo Magistà, figura autorevole del giornalismo pugliese, fondatore e direttore di Telenorba. Con la sua visione e il suo impegno, Magistà ha raccontato decenni di storia della nostra regione, contribuendo in maniera concreta alla crescita culturale, sociale e civile della Puglia e del Mezzogiorno. Ha dato voce al Sud, interpretandone con passione le istanze e valorizzandone l'identità in ogni suo aspetto. Dal 1976, anno in cui fondò Telenorba insieme all'ingegner Luca Montrone, ha costruito una realtà editoriale d'eccellenza che ha saputo innovare profondamente il panorama dell'informazione televisiva italiana. Dai primi telegiornali del mattino, alla doppia conduzione dei notiziari, fino alla creazione di una rete all-news come TG Norba 24 e di spazi di approfondimento come Il Graffio, Enzo Magistà è sempre stato un passo avanti, portando in televisione modelli e linguaggi giornalistici nuovi, moderni e autorevoli. Nel corso della sua carriera ha guidato con passione e rigore una squadra di professionisti, diventando per tutti un punto di riferimento. Il suo volto, familiare e credibile, ha accompagnato generazioni di pugliesi, raccontando con equilibrio e profondità i momenti più importanti della nostra storia recente. A nome dell'intera comunità pugliese, grazie Enzo. Per quello che sei, per ciò che hai fatto, e per tutto quello che ancora farai per il nostro territorio". E' la dichiarazione rilasciata da Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, con riferimento al cambio di direzione del TgNorba. Il presidente Emiliano rivolge anche i suoi auguri al nuovo direttore Domenico Castellaneta: "A Mimmo Castellaneta rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che con la sua esperienza, sensibilità e autorevolezza saprà guidare al meglio la grande squadra del TgNorba".
  • Emiliano
  • TeleNorba
Canosa: Odori forti e sgradevoli
30 agosto 2025 Canosa: Odori forti e sgradevoli
Il maltempo colpisce la BAT
30 agosto 2025 Il maltempo colpisce la BAT
Altri contenuti a tema
Nuovo Ospedale di Andria :firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Notizie Nuovo Ospedale di Andria :firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Le dichiarazioni di Emiliano e Piemontese
Alfabetizzazione finanziaria delle donne vittime di violenza Amministrazioni ed Enti Alfabetizzazione finanziaria delle donne vittime di violenza Approvato lo schema di Protocollo tra Regione Puglia e Intesa Sanpaolo
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici Amministrazioni ed Enti Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici La dichiarazione del presidente della Regione Michele Emiliano
Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Amministrazioni ed Enti Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Approvata la legge regionale per l'attrazione dei talenti
Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito al comando Scuole dell’Aeronautica Militare- 3ª Regione Aerea Amministrazioni ed Enti Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito al comando Scuole dell’Aeronautica Militare- 3ª Regione Aerea Subentra al Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio
Federacma chiede avvio revisione trattori Territorio Federacma chiede avvio revisione trattori Appello ad Emiliano per salvare le vite degli agricoltori
Puglia : divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde Territorio Puglia : divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde Emiliano firma ordinanza per la tutela della salute dei lavoratori esposti a elevate temperature
Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Territorio Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Emiliano alla Camera di Commercio di Bari per un convegno nazionale sulla dieta mediterranea
Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
29 agosto 2025 Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia
29 agosto 2025 Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia
Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
29 agosto 2025 Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
29 agosto 2025 I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
28 agosto 2025 Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
28 agosto 2025 Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
28 agosto 2025 L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
28 agosto 2025 Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.