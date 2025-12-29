Incidente
Incidente
Cronaca

Ennesimo incidente stradale sulla Strada Statale 93

Si registrano 5 feriti

Canosa - lunedì 29 dicembre 2025 11.18
Ennesimo incidente stradale accaduto nella mattinata odierna, intorno alle ore 9,30 sulla Strada Statale 93 nel tratto che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia. Due auto, una Renault ed una Lancia si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Si registrano 5 feriti "fortunatamente non gravi" - come riferiscono le prime fonti - che sono stati trasferiti nei nosocomi del territorio grazie all'intervento di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Canosa di Puglia e Minervino Murge.
Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
29 dicembre 2025 Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
Canosa: ”Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE” di Giampaolo Sardella
28 dicembre 2025 Canosa: ”Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE” di Giampaolo Sardella
In ‘Cammino per la Pace’
28 dicembre 2025 In ‘Cammino per la Pace’
Sottrarre alla vendita immobili comunali produttivi di reddito
28 dicembre 2025 Sottrarre alla vendita immobili comunali produttivi di reddito
Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu
28 dicembre 2025 Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu
A Canosa, il Presepe Vivente compie 20 anni
27 dicembre 2025 A Canosa, il Presepe Vivente compie 20 anni
Quando Torremaggiore salvò la Coppa del Mondo di calcio
27 dicembre 2025 Quando Torremaggiore salvò la Coppa del Mondo di calcio
L’Atletica Pro Canosa ha vinto il Corripuglia 2025
27 dicembre 2025 L’Atletica Pro Canosa ha vinto il Corripuglia 2025
Gli avanzi dei cenoni della Vigilia e dei pranzi di Natale, trasformati in nuovi piatti
27 dicembre 2025 Gli avanzi dei cenoni della Vigilia e dei pranzi di Natale, trasformati in nuovi piatti
Il verbo, la parola, si fa carne
26 dicembre 2025 Il verbo, la parola, si fa carne
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.