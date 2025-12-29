Ennesimo incidente stradale sulla Strada Statale 93

Ennesimo incidente stradale accaduto nella mattinata odierna, intorno alle ore 9,30 sulla Strada Statale 93 nel tratto che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia. Due auto, una Renault ed una Lancia si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Si registrano 5 feriti "fortunatamente non gravi" - come riferiscono le prime fonti - che sono stati trasferiti nei nosocomi del territorio grazie all'intervento di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Canosa di Puglia e Minervino Murge.