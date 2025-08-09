2025 Sol dell'Alba_Bisceglie
2025 Sol dell'Alba_Bisceglie
Eventi e cultura

Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba

Un viaggio sinfonico dedicato alla Pace tra capolavori classici e messaggi ‘green’

BAT - sabato 9 agosto 2025 11.12
All'alba di sabato 9 agosto 2025, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie si è trasformato in uno scrigno sonoro che ha accolto le prime luci del giorno con un evento speciale: Sol dell'Alba, giunto alla sua settima edizione, ha ancora una volta incantato il pubblico - oltre 800 spettatori - con un'esperienza sensoriale e culturale unica, che ha unito musica, paesaggio, sostenibilità e arte. Protagonista assoluta è stata l'Orchestra Filarmonica Pugliese - OFP, che con un organico imponente di 80 elementi ha guidato gli spettatori in un percorso musicale carico di emozioni, dalla notte al giorno, sotto la direzione del M° Giovanni Minafra.

Un'edizione ispirata alla Pace
"La musica può essere uno strumento di Pace": Con questo messaggio si è aperta l'edizione 2025, che ha scelto come tema ispiratore la Pace, in sintonia con l'Anno Giubilare e in risposta ai conflitti che attraversano il nostro tempo. Un filo conduttore forte e poetico, che ha trovato espressione nel programma orchestrale, con brani che hanno parlato direttamente al cuore degli spettatori presenti. L'introduzione, come da tradizione, è stata affidata all'"Inno a Sol" del M° Minafra, brano che è ormai diventato simbolo dell'evento. A seguire, la platea ha potuto ascoltare una selezione di capisaldi della musica classica, molti dei quali noti al grande pubblico grazie al cinema e alla pubblicità, ma qui restituiti nella loro dimensione originaria, dal vivo e senza artifici.

Dalla V Sinfonia di Beethoven al celebre Bolero di Ravel, passando per la sontuosità orchestrale di Mussorgskij e Wagner, fino a "Venere, portatrice di pace" da I Pianeti di Holst, ogni brano è stato un tassello di un mosaico sonoro che ha unito bellezza e riflessione, grandiosità e armonia. Il programma, ricco di sorprese "Green & Peace", ha emozionato e fatto riflettere, in un crescendo culminato con il sorgere del sole sul mare Adriatico. L'omaggio alla Puglia con Piantoni (riminese ma basato a Conversano) e alla sua 'Vita Pugliese'. La Pace è stata affidata anche ai gesti e ai simboli: sui musicisti vestiti di bianco sono state proiettate le luci dei colori dell'arcobaleno e, al mattino, gli artisti hanno sventolato una grande bandiera della Pace.

Un evento a impatto zero
Per la prima volta, l'edizione è stata realizzata a impatto ambientale zero, senza luci artificiali né amplificazione, ma solo luci LED a batteria e il suono puro degli strumenti. Una scelta di sostenibilità forte e coerente con i valori del progetto, che ha ricevuto il riconoscimento di ECO-Event da Legambiente.

Colazione e tradizione: il rito dei 'sospiri'
Al termine del concerto, il momento conviviale della colazione ha consolidato il legame tra musica e territorio: i famosi 'sospiri' biscegliesi, dolci simbolo della pasticceria locale e presidio Slow Food, sono stati offerti al pubblico dai pasticceri della Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, insieme a caffè caldo, in un clima di festa e condivisione tra artisti e spettatori.

Un format che cresce
L'edizione 2025 ha confermato il valore del format ideato dall'OFP, riconosciuto dal Ministero della Cultura come uno dei progetti musicali speciali dell'anno (13° posto su 245 proposte a livello nazionale e primo in Puglia). Un successo che ha portato alla presentazione ufficiale dell'evento in Senato come esempio virtuoso di marketing territoriale e sinergia tra istituzioni, cultura e imprese. Sostenuto da un'ampia rete di partner pubblici e privati – tra cui Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia e Camera di Commercio– Sol dell'Alba si conferma una delle esperienze culturali e turistiche più significative del Sud Italia,

Prossimo appuntamento: Sol 2026
L'appuntamento con la musica che accende l'orizzonte tornerà nell'estate 2026, anno in cui il tema della Stagione Ofp sarà quello del 'Mare'.
Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba- Bisceglie
Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba- Bisceglie
  • Bisceglie
  • Sol dell'Alba
Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
9 agosto 2025 Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
Il dialetto nel museo a cielo aperto
9 agosto 2025 Il dialetto nel museo a cielo aperto
Altri contenuti a tema
DIGITHON 2025: Svelate le 100 Idee per il futuro DIGITHON 2025: Svelate le 100 Idee per il futuro Alla 10ᵃ Maratona Digitale dall’11 al 13 settembre a Bisceglie tra sfide, innovazione e intelligenza artificiale
La Festa de l'Unità torna in Puglia Politica La Festa de l'Unità torna in Puglia Si terrà a Bisceglie dal 5 al 7 settembre 2025
Torna DigithON Training Day Bandi e Concorsi Torna DigithON Training Day Rappresenta una preziosa occasione di formazione gratuita
Pesca illegale: sequestro di prodotto ittico e attrezzature non consentite Cronaca Pesca illegale: sequestro di prodotto ittico e attrezzature non consentite Operazione della Guardia Costiera nei confronti di un soggetto a bordo di un natante da diporto
DIGITHON 2025: L’innovazione prende il via DIGITHON 2025: L’innovazione prende il via Chiusa la call for ideas con 320 candidature giunte da tutta Italia
Al via il servizio 118 con idromoto a Barletta, Bisceglie, Margherita e Trani Amministrazioni ed Enti Al via il servizio 118 con idromoto a Barletta, Bisceglie, Margherita e Trani Sarà presente sulle spiagge tutti i giorni
In Senato, focus “Good practice Sol dell’Alba: quando impresa, cultura e turismo si incontrano” In Senato, focus “Good practice Sol dell’Alba: quando impresa, cultura e turismo si incontrano” Rappresentanti delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale e del comparto culturale hanno parlato dell’evento pugliese come di un vero e proprio ‘modello’
A Bisceglie 4 ulivi infetti da Xylella fastidiosa Territorio A Bisceglie 4 ulivi infetti da Xylella fastidiosa Per il nuovo focolaio conclamato programmata un’attività di sorveglianza rafforzata
Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
9 agosto 2025 Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
9 agosto 2025 Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE a Canosa di Puglia
8 agosto 2025 SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE a Canosa di Puglia
Impegno civile, spirito di solidarietà e volontariato
8 agosto 2025 Impegno civile, spirito di solidarietà e volontariato
Prodotti di Puglia, sana alimentazione e sport di prossimità
8 agosto 2025 Prodotti di Puglia, sana alimentazione e sport di prossimità
Progetti PNRR all’esame della Cabina di Coordinamento della Prefettura di Barletta Andria Trani
8 agosto 2025 Progetti PNRR all’esame della Cabina di Coordinamento della Prefettura di Barletta Andria Trani
Le bellezze di Canosa di Puglia a "Camper "su Rai 1
7 agosto 2025 Le bellezze di Canosa di Puglia a "Camper"su Rai 1
Grazie Mister Antonio! Per sempre nei nostri ricordi!
7 agosto 2025 Grazie Mister Antonio! Per sempre nei nostri ricordi!
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.