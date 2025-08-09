Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba

Un'edizione ispirata alla Pace

All', ilsi è trasformato in uno scrigno sonoro che ha accolto le prime luci del giorno con un evento speciale: Sol dell'Alba, giunto alla sua settima edizione, ha ancora una volta incantato il pubblico - oltre 800 spettatori - con un'esperienza sensoriale e culturale unica, che ha unito musica, paesaggio, sostenibilità e arte. Protagonista assoluta è stata l'che con un organico imponente di 80 elementi ha guidato gli spettatori in un percorso musicale carico di emozioni, dalla notte al giorno, sotto la direzione del M° Giovanni Minafra.on questo messaggio si è aperta l'edizione 2025, che ha scelto come tema ispiratore la Pace, in sintonia con l'Anno Giubilare e in risposta ai conflitti che attraversano il nostro tempo. Un filo conduttore forte e poetico, che ha trovato espressione nel programma orchestrale, con brani che hanno parlato direttamente al cuore degli spettatori presenti. L'introduzione, come da tradizione, è stata affidata all'brano che è ormai diventato simbolo dell'evento. A seguire, la platea ha potuto ascoltare una selezione di capisaldi della musica classica, molti dei quali noti al grande pubblico grazie al cinema e alla pubblicità, ma qui restituiti nella loro dimensione originaria, dal vivo e senza artifici.passando per la sontuosità orchestrale di Mussorgskij e Wagner, fino a "Venere, portatrice di pace" da I Pianeti di Holst, ogni brano è stato un tassello di un mosaico sonoro che ha unito bellezza e riflessione, grandiosità e armonia. Il programma, ricco di sorprese "Green & Peace", ha emozionato e fatto riflettere, in un crescendo culminato con il sorgere del sole sul mare Adriatico. L'omaggio alla Puglia con Piantoni (riminese ma basato a Conversano) e alla suaLa Pace è stata affidata anche ai gesti e ai simboli: sui musicisti vestiti di bianco sono state proiettate le luci dei colori dell'arcobaleno e, al mattino, gli artisti hanno sventolato una grande bandiera della Pace.Per la prima volta, l'edizione è stata realizzata a impatto ambientale zero, senza luci artificiali né amplificazione, ma solo luci LED a batteria e il suono puro degli strumenti. Una scelta di sostenibilità forte e coerente con i valori del progetto, che ha ricevuto il riconoscimento di ECO-Event da Legambiente.Al termine del concerto, il momento conviviale della colazione ha consolidato il legame tra musica e territorio: i famosi 'sospiri' biscegliesi, dolci simbolo della pasticceria locale e presidio Slow Food, sono stati offerti al pubblico dai pasticceri della Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, insieme a caffè caldo, in un clima di festa e condivisione tra artisti e spettatori.L'edizione 2025 ha confermato il valore del format ideato dall'OFP, riconosciuto dal Ministero della Cultura come uno dei progetti musicali speciali dell'anno (13° posto su 245 proposte a livello nazionale e primo in Puglia). Un successo che ha portato alla presentazione ufficiale dell'evento in Senato come esempio virtuoso di marketing territoriale e sinergia tra istituzioni, cultura e imprese. Sostenuto da un'ampia rete di partner pubblici e privati – tra cui Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia e Camera di Commercio– Sol dell'Alba si conferma una delle esperienze culturali e turistiche più significative del Sud Italia,L'appuntamento con la musica che accende l'orizzonte tornerà nell'estate 2026, anno in cui il tema della Stagione Ofp sarà quello del 'Mare'.