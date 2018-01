Emergenza sangue: carenza negli ospedali pugliesi

Il nuovo anno inizia con una notizia poco incoraggiante per la donazione di sangue:Già da alcuni giorni diversi donatori Avis segnalavano problemi inerenti la difficoltà degli ospedali fra Puglia E Basilicata di reperire sacche di sangue per i loro parenti malati che necessitavano di interventi chirurgici. Oggi. Dal Policlinico di Bari, al di Venere, al Santissima Annunziata di Taranto, al Perrino di Brindisi fino all'Ospedale "L. Bonomo" di Andria, le sale operatorie effettuano solo interventi di urgenza perché non sono in grado di assicurare una riserva sufficiente di sangue per garantire l'attività medica e interventistica di routine. "Non abbiamo ancora archiviato il risultato incoraggiante ottenuto dall'Avis di Canosa con un incremento significativo delle donazioni nel 2017 rispetto agli anni precedenti – dichiara- che ci giunge oggi questa notizia sconfortante". Non da meno la dichiarazione del Responsabile del SIT (Servizio di Immunoematologia) di Andria dott.: """ Metteremo in campo tutte leSenza troppi giri di parole, serve sangue. Quest'anno, probabilmente con la complicità del picco influenzale e delle festività appena trascorse, la carenza di sangue è arrivata con largo anticipo rispetto ai mesi estivi nei quali normalmente avviene una consistente diminuzione delle sacche di sangue raccolte a livello regionale. Il nostro Centro Trasfusionale, in collaborazione con le associazioni dei donatori, sta mettendo in atto tutto quello che è necessario affinché termini al più presto questa emergenza. L'attività dei medici non si può fermare per mancanza di sangue".Per ulteriori informazioni è attiva l'utenza