siccità bacini d'acqua
siccità bacini d'acqua
Territorio

Emergenza idrica :Progetto di interconnessione idrica tra Molise e Puglia

Opera strategica per il territorio fortemente penalizzato da due anni di siccità:

Puglia - martedì 18 novembre 2025 14.03
Con la presentazione del progetto di interconnessione tra il Liscione in Molise e Finocchito in Puglia viene posto un tassello importante in una diatriba che va avanti da decenni per la realizzazione della condotta di circa 10 km per trasferire parte dell'acqua dall'invaso del Liscione a quello di Occhito, con l'auspicio che la realizzazione proceda speditamente perché la siccità in Puglia è ormai cronica. Esprime soddisfazione Coldiretti Puglia, in occasione della presentazione del progetto di interconnessione idrica tra Molise e Puglia da parte del Sottosegretario al MASAF, Patrizio La Pietro, al Consorzio di Bonifica della Capitanata.

Rispetto agli accordi sottoscritti tra Molise e Puglia a partire dal 1978, è necessario – incalza Coldiretti Puglia - imprimere un'accelerata al progetto che prevede la realizzazione della condotta, necessaria in realtà anche per le aree più interne del Molise prima ancora che per la Puglia. Il surplus di acqua invasato in diga e non utilizzato dal Molise – aggiunge Coldiretti Puglia - potrebbe poi essere acquistato dalla Puglia, andando così a determinare un abbattimento dei costi per gli stessi utenti molisani, quindi un doppio beneficio per il Molise e un aiuto per il potabile e l'irriguo nelle due regioni limitrofe.

Intanto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto, che assegna il finanziamento per la progettazione esecutiva dell'invaso di Palazzo d'Ascoli, opera strategica per il territorio della Capitanata e per il sistema agricolo del Foggiano, fortemente penalizzato da due anni di siccità: a renderlo noto è l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).
Il provvedimento, atteso da tempo, segna un altro passaggio fondamentale verso la realizzazione dell'infrastruttura (costo stimato: 300 milioni di euro), che consentirà di potenziare la capacità di accumulo idrico, razionalizzare la distribuzione irrigua e rafforzare la sicurezza idraulica in un'area tra le più produttive del Mezzogiorno.
"L'incognita siccità pesa come un macigno sulle prossime campagne agricole che si prospettano pesanti e rischiano di frenare gli investimenti", denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, nel sottolineare che "da qui l'urgenza di avviare un piano invasi per assicurare in maniera strutturale la disponibilità idrica e prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici", ha aggiunto Cavallo.

"Determinante in Puglia ripartire dalle incompiute, dagli interventi di manutenzione straordinaria della diga di Saglioccia, realizzata negli anni 80 e mai entrata in esercizio, con lo sbarramento sul torrente omonimo, affluente di destra del fiume Bradano, in agro di Altamura, in località Tempa Bianca", incalza Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, nel sottolineare l'importanza 'del recupero funzionale della Diga del Pappadai, opera idraulica in provincia di Taranto che sarebbe utile a convogliare le acque del Sinni per 20 miliardi di litri di acqua da utilizzare per uso potabile e irriguo e una volta ultimata andrebbe a servire l'Alto Salento, ancora oggi irrigato esclusivamente con pozzi e autobotti", aggiunge Piccioni.
Intanto, Coldiretti ha sensibilizzato il Governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni e ad agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio, che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute prima. Basti pensare che il valore assicurato delle produzioni agricole per l'anno 2024 ha raggiunto i 10 miliardi di euro per circa 65 mila imprese agricole.
  • Puglia
  • Siccità
  • Molise
Canosa, incidente sul lavoro: “Urgente rafforzare cultura della prevenzione”
18 novembre 2025 Canosa, incidente sul lavoro: “Urgente rafforzare cultura della prevenzione”
Grande gesto d'amore di una signora di Canosa
18 novembre 2025 Grande gesto d'amore di una signora di Canosa
Altri contenuti a tema
La crisi idrica si fa sempre più critica La crisi idrica si fa sempre più critica La denuncia Coldiretti Puglia sulla base dei dati ANBI
Puglia: la raccolta dei tartufi stenta a decollare Puglia: la raccolta dei tartufi stenta a decollare A causa del caldo e della prolungata siccità, con la mancanza di piogge e di umidità adeguata
Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale! Politica Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale! La nota del gruppo regionale di Fratelli d’Italia
Severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia Severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia Coldiretti Puglia:"Serve un intervento strutturale immediato: occorre completare e ammodernare le infrastrutture irrigue"
Emergenza idrica: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» Politica Emergenza idrica: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» La nota di Flavio Civita candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Maltempo: Sulla Puglia in 7 giorni si sono abbattuti 7 tornado. Maltempo: Sulla Puglia in 7 giorni si sono abbattuti 7 tornado. Campagne sommerse dall’acqua non consentono di stimare con esattezza la perdita di olive, strappate dagli alberi
Siccità: ristori importanti in tempi rapidi per le aziende agricole pugliesi  Siccità: ristori importanti in tempi rapidi per le aziende agricole pugliesi  La nota della senatrice pugliese Maria Nocco(Fratelli d’Italia) 
Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte” Amministrazioni ed Enti Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte” La nota della consigliera Grazia Di Bari (M5S)
Olio: Cabina di regia interforze per i controlli
18 novembre 2025 Olio: Cabina di regia interforze per i controlli
Tre arresti per furti di uva
18 novembre 2025 Tre arresti per furti di uva
La trasparenza istituzionale non dovrebbe mai essere subordinata a un tecnicismo procedurale
17 novembre 2025 La trasparenza istituzionale non dovrebbe mai essere subordinata a un tecnicismo procedurale
Truffe e raggiri, Spi Cgil Bat: “Ecco la nostra vendetta tra risate e raccomandazioni”
17 novembre 2025 Truffe e raggiri, Spi Cgil Bat: “Ecco la nostra vendetta tra risate e raccomandazioni”
Qualità della vita: La provincia Barletta-Andria-Trani all'88° posto
17 novembre 2025 Qualità della vita: La provincia Barletta-Andria-Trani all'88° posto
Il cibo è cultura, responsabilità, legalità.
17 novembre 2025 Il cibo è cultura, responsabilità, legalità.
Canosa : un territorio che si racconta attraverso il paesaggio
17 novembre 2025 Canosa : un territorio che si racconta attraverso il paesaggio
Canosa: Il rispetto del verde pubblico oltre che un segno di civiltà è anche un obbligo
17 novembre 2025 Canosa: Il rispetto del verde pubblico oltre che un segno di civiltà è anche un obbligo
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.