Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte”

La consigliera del M5Sha partecipato ieri all'incontro sull'emergenza idrica nelle campagne ofantine con l'assessore regionalei sindaci di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, il Consorzio di Bonifica e Acquedotto Pugliese. "Stiamo affrontando una crisi idrica mai così pesante - dichiaracon i campi che restano senza irrigazione, la terra che si spacca e intere filiere che si fermano. Una situazione emersa chiaramente ieri in tutta la sua drammaticità. La causa sicuramente è da ricercare nei cambiamenti climatici e nella mancanza di pioggia, ma non basta. Negli anni abbiamo accumulato ritardi, manutenzioni saltate, opere irrigue mai completate: così, lungo le condotte, si disperde oltre metà dell'acqua. E poi c'è una ferita che fa ancora più male quando la risorsa è scarsa: i furti dai gruppi di consegna. Pochi addetti non possono farcela da soli; serve una responsabilità condivisa, anche del mondo agricolo, per isolare chi ruba. C'è un nodo interregionale che non possiamo fingere di non vedere: la gestione della paratia di San Marco e gli accordi tra Puglia e Basilicata. Ho chiesto che si apra subito un confronto vero, stabile, con impegni scritti e tempi certi: niente rimpalli, solo decisioni. Infine serve puntare maggiormente sul riuso delle acque reflue. È una strada praticabile, ma senza i decreti nazionali, che sbloccano norme e responsabilità di gestione, gli impianti restano promesse. Sappiamo che non esistono scorciatoie, ma ci sono tempi tecnici per gli interventi di manutenzione, la riparazione delle perdite, le pratiche burocratiche. Questa consapevolezza non è un alibi: è la misura dell'urgenza.Per questo pretendo turnazioni chiare dove è possibile garantirle, ristori rapidi a chi ha perso tutto, controlli serrati sui punti di consegna, accordi interregionali vincolanti e il via libera immediato al riuso: è il minimo per tenere in piedi ciò che domani vogliamo ricostruire e potenziare.- Conclude la consigliera- E sarò a fianco dei nostri agricoltori per dare loro le risposte che meritano".