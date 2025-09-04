siccità bacini d'acqua
Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte”

La nota della consigliera Grazia Di Bari (M5S)

BAT - giovedì 4 settembre 2025 11.31
La consigliera del M5S Grazia Di Bari ha partecipato ieri all'incontro sull'emergenza idrica nelle campagne ofantine con l'assessore regionale Donato Pentassuglia, i sindaci di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, il Consorzio di Bonifica e Acquedotto Pugliese. "Stiamo affrontando una crisi idrica mai così pesante - dichiara Grazia Di Bari - con i campi che restano senza irrigazione, la terra che si spacca e intere filiere che si fermano. Una situazione emersa chiaramente ieri in tutta la sua drammaticità. La causa sicuramente è da ricercare nei cambiamenti climatici e nella mancanza di pioggia, ma non basta. Negli anni abbiamo accumulato ritardi, manutenzioni saltate, opere irrigue mai completate: così, lungo le condotte, si disperde oltre metà dell'acqua. E poi c'è una ferita che fa ancora più male quando la risorsa è scarsa: i furti dai gruppi di consegna. Pochi addetti non possono farcela da soli; serve una responsabilità condivisa, anche del mondo agricolo, per isolare chi ruba. C'è un nodo interregionale che non possiamo fingere di non vedere: la gestione della paratia di San Marco e gli accordi tra Puglia e Basilicata. Ho chiesto che si apra subito un confronto vero, stabile, con impegni scritti e tempi certi: niente rimpalli, solo decisioni. Infine serve puntare maggiormente sul riuso delle acque reflue. È una strada praticabile, ma senza i decreti nazionali, che sbloccano norme e responsabilità di gestione, gli impianti restano promesse. Sappiamo che non esistono scorciatoie, ma ci sono tempi tecnici per gli interventi di manutenzione, la riparazione delle perdite, le pratiche burocratiche. Questa consapevolezza non è un alibi: è la misura dell'urgenza. Perché ogni giorno perso è un raccolto bruciato, un'azienda in più in difficoltà, una famiglia che non dorme. Per questo pretendo turnazioni chiare dove è possibile garantirle, ristori rapidi a chi ha perso tutto, controlli serrati sui punti di consegna, accordi interregionali vincolanti e il via libera immediato al riuso: è il minimo per tenere in piedi ciò che domani vogliamo ricostruire e potenziare. L'agricoltura è il cuore della nostra economia e della nostra identità. - Conclude la consigliera Grazia Di Bari - E sarò a fianco dei nostri agricoltori per dare loro le risposte che meritano".
