Elly Schlein alla Festa regionale de l’Unità a Bisceglie

Il segretario del PD Puglia Domenico De Santis: “Abbiamo un programma intensissimo"

BAT - martedì 2 settembre 2025 14.55
Torna la Festa regionale de l'Unità. Dal 5 al 7 settembre sul lungomare Nazario Sauro di Bisceglie, di fronte al porto, si alterneranno dibattiti e concerti per aprire ufficialmente la campagna del PD Puglia verso le elezioni regionali. La festa sarà aperta da un confronto tra i capigruppo al Senato del campo largo e alle 20 l'ultimo panel, di venerdì 5 settembre, vedrà la partecipazione di Elly Schlein, Antonio Decaro, Domenico De Santis e Dario Parrini. Il panel conclusivo di sabato 6 invece vedrà la partecipazione di Michele Emiliano, Paolo Campo, Vito Leccese e Stefano Minerva. L'ultimo panel di domenica 7 sarà concluso da Andrea Orlando. "Non potremmo essere più entusiasti della tre giorni di quest'anno." Lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis:"Abbiamo un programma intensissimo che spazierà dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla politica estera. Non si può spiegare l'orgoglio di essere alla guida di questa comunità politica straordinaria. Il PD si presenta unito, coeso con un profondo spirito di squadra verso la sfida importante delle elezioni regionali. Un ringraziamento speciale va ai Giovani Democratici, che svolgeranno contestualmente il loro Summer Camp e che animeranno le mattinate di sabato 6 e domenica 7 settembre con uno specifico programma di attività."
Altri contenuti a tema
