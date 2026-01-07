Matteo Leone
E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra

È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Mondo - mercoledì 7 gennaio 2026 16.01
E' originario di Canosa di Puglia, il giovane Matteo Leone(31 anni) trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava come bartender. Il decesso è accaduto notte tra sabato e domenica scorsa. Le prime fonti riferiscono che sono stati i coinquilini ad averlo trovato privo di sensi e a lanciare l'allarme. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del giovane. Il Consolato italiano generale a Londra sta seguendo la vicenda in raccordo con la famiglia. Il 31enne è figlio di Graziano Leone, maresciallo dell'Arma, Comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, che ha subito raggiunto la capitale britannica. Non si conoscono al momento i tempi di rientro della salma in Italia.
