E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra

E' originario di Canosa di Puglia, il giovane31 anni) trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava come bartender. Il decesso è accaduto notte tra sabato e domenica scorsa. Le prime fonti riferiscono che sono stati i coinquilini ad averlo trovato privo di sensi e a lanciare l'allarme. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del giovane. Il Consolato italiano generale a Londra sta seguendo la vicenda in raccordo con la famiglia. Il 31enne è figlio di Graziano Leone, maresciallo dell'Arma, Comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, che ha subito raggiunto la capitale britannica. Non si conoscono al momento i tempi di rientro della salma in Italia.Riproduzione@riservata