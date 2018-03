Dona sangue! Anche il tuo dono è prezioso

domenica 11 marzo 2018 dalle ore 8,00 alle ore 11,30 presso l'Unità di Raccolta Fissa dell'Ospedale di Canosa

Marzo, oltre ad essere il primo mese della primavera è anche il mese che ci conduce alla Pasqua, principale solennità del Cristianesimo in cui si celebra la Resurrezione di Gesù. Per questa occasione, ogni anno l'Associazionesi impegna organizzando unaIl presidentevuole sensibilizzare il cuore di tutta la cittadinanza sottolineando l'importanza della donazione di sangue e il contributo che ogni persona apporterebbe salvando la vita di chi ne ha bisogno. L'il Presidente Emerito, il Presidente, senza sosta e con determinazione vogliono raggiungere tale obiettivo attraverso la testimonianza e con lInoltre, nel mondo scolastico, l'opera è quella di educare le generazioni future alla salute e alla formazione della cultura del dono, quale atto di partecipazione alla vita sociale e alla solidarietà. La predetta associazione partecipa anche ad attività aggregative come ad esempio, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative.A tal proposito la manifestazione sportiva" organizzata dal Coni, rappresentato dal delegato Professorcon il patrocinio dell'Assessorato allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Canosa di Puglia, in data 20 maggio 2017 ha visto protagonista anche laoltre a centinaia di ragazzi che si sono divertiti promuovendo lo sport e una zona strategica e in via di rivalutazione come il centro storico. Sono questi i valori nei quali ilsi riconosce, valori che vuole trasmettere a tutta la collettività ed anche alle generazioni future affinché sin da piccoli crescano con i principi di solidarietà e di altruismo che esulano da qualsiasi forma di mercenarismo. Il sangue non si compra e la donazione è un atto libero, volontario e anonimo che non chiede nulla in cambio ma che dà tanta felicità ed energia positiva perché si ha la consapevolezza di aver salvato una vita umana. Per questo motivo, oltre all'attività assidua e quotidiana per la raccolta di sangue, lha organizzatoperché:. L'Associazione Fratres ha in serbo una sorpresa per ringraziare di cuore e per augurare una Santa Pasqua a tutti coloro che doneranno il sangue nel mese di marzo. Il presidente unitamente al Consiglio Direttivo intende ringraziare particolarmente le famiglie, i giovani che da anni sostengono e credono in questa associazione aiutando gli altri attraversoPer chi volesse conoscere meglio l'Associazione Fratres donatori di sangue di San Giovanni – Canosa e avere maggiori informazioni può recarsi presso la sede in via Legnano n. 35 o contattare il seguente numero telefonico 3933180399, e-mail: fratrescanosa@gmail.com o su Facebook Fratres Canosa