Don Antonio Turturro, nuovo Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Mons. Luigi Mansi ha reso pubbliche le nuove nomine nelle parrocchie e incarichi diocesani

BAT - sabato 13 settembre 2025 14.44
Il Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi ha reso pubbliche le nuove nomine nelle parrocchie e incarichi diocesani. «Carissimi Confratelli, - scrive Mons. Luigi Mansi nella lettera inviata ai Presbiteri, Religiosi e Diaconi della Chiesa di Andria - Spero che vi siate tutti ritemprati dopo le attività e la pausa estiva. Cominciamo a pensare al nuovo anno pastorale che abbiamo davanti. Come sempre, per varie ragioni, si rendono necessari alcuni avvicendamenti nei servizi pastorali. Comincio con il rendervi note le decisioni già prese».

Don Adriano Caricati, per intraprendere il cammino di studi interrotto alcuni anni fa, riceve un aiuto pastorale che gli permetterà di dedicarsi allo studio a Roma per alcuni giorni alla settimana. Per questo motivo, don Domenico Evangelista viene assegnato come Vicario Parrocchiale alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Andria, trasferendolo dalla Parrocchia della Maria SS. dell'Altomare in Andria.
Don Alessandro Chieppa, dopo aver servito per i primi anni del suo ministero la Parrocchia del SS. Sacramento in Andria, mentre completa gli studi per la Licenza in Teologia Biblica, viene trasferito come Vicario Parrocchiale alla Parrocchia Maria SS. dell'Altomare in Andria.
Don Antonio Granata lascia la Parrocchia del Crocifisso in Andria e viene nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia del SS. Sacramento in Andria. Mantiene il servizio di Vicedirettore dell'Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile.
Don Luigi Gravinese viene nominato vicedirettore dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali.
Don Felice Bacco lascia la direzione dell'Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali, restando alla direzione del "Foglio Insieme".
Don Antonio Turturro viene nominato Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, con il compito di riorganizzare l'intero settore.
Don Vincenzo Pinto lascia l'ufficio di Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe in Andria e assume l'incarico di Vicario Parrocchiale della Parrocchia Gesù Liberatore in Canosa di Puglia. Operando a Canosa, collaborerà anche con la Parrocchia di San Giovanni Battista, alla quale è associata la cura pastorale dell'ospedale civile.
Il Diacono Saverio Lorusso lascia la Parrocchia di San Riccardo in Andria al quartiere San Valentino e viene nominato Collaboratore del Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata in Andria. Inoltre, insieme alla consorte, entra a far parte dell'équipe dell'Ufficio di Pastorale Familiare.
Don Savino Cannone conclude la collaborazione pastorale alla Parrocchia San Francesco d'Assisi e viene nominato Vicario Parrocchiale nella Parrocchia San Riccardo, entrambe ad Andria.
Don Francesco Liso, ordinato presbitero, viene nominato Vicario Parrocchiale nella Parrocchia Madonna di Pompei in Andria.
Don Davide Porro, ordinato presbitero, viene nominato Vicario Parrocchiale nella Parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe in Andria.

Mons. Mansi, inoltre, comunica che: «il Ministro Provinciale dei Frati Minori, Padre Nicola Violante, con lettera del 27 luglio, mi ha proposto la nomina di Padre Pasquale Surdo a parroco della Parrocchia di S. Maria Vetere e di Padre Pasquale Gallo a vicario parrocchiale della stessa parrocchia. Ho provveduto con appositi decreti. Alla comunità dei frati di S. Maria Vetere si aggiunge anche Padre Gianni Mastromarino. A Padre Vito Dipinto, Padre Francesco Cicolella e a Padre Luca Campagnone, che lasciano la parrocchia, va il mio ringraziamento per il lavoro e il bene che hanno seminato nella comunità parrocchiale e nella città di Andria. Ai confratelli religiosi che iniziano il loro nuovo lavoro pastorale gli auguri di buon ministero».

Nel concludere la lettera il Vescovo di Andria, ricorda alcuni appuntamenti per i ritiri del clero e la pastorale giovanile: «…il primo ritiro mensile del clero non sarà il secondo ma il terzo venerdì di ottobre, ovvero il 17. Questo spostamento è stato necessario perché il secondo venerdì noi Vescovi di Puglia siamo impegnati negli Esercizi Spirituali. Quest'anno i nostri ritiri mensili saranno guidati da Don Vincenzo Di Pilato, presbitero della vicina Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e docente di Teologia nella nostra Facoltà Teologica Pugliese. E infine, ricordando e apprezzando le varie esperienze estive fatte con i nostri giovani – la partecipazione al Giubileo dei giovani con un gruppo di ottanta ragazzi e i campi-scuola che si sono svolti in varie parrocchie – invito tutti i gruppi giovanili a partecipare, la sera di venerdì 26 settembre, a un momento unitario di incontro diocesano, di racconto e di festa. Sarà l'occasione per far partire il cammino annuale di pastorale giovanile diocesana. Comunicherò in tempo utile il luogo dell'incontro, al quale spero tutti aderiscano».

Il Vescovo Mons. Luigi Mansi augura a tutti: «un anno pastorale ricco di grazie, di discernimento comunitario e di soddisfazioni spirituali, nel cammino che ci vede uniti nella carità».
Emigrazione giovanile e futuro: "Rischia Restando” in Farmalabor giovani della Azione Cattolica si confrontano Scuola e Lavoro Emigrazione giovanile e futuro: "Rischia Restando” in Farmalabor giovani della Azione Cattolica si confrontano Organizzato dal Settore Giovani della Diocesi di Andria
La Pace in Azione La Pace in Azione Ad Andria, la Marcia diocesana della Pace e dei Popoli
La Speranza che non delude La Speranza che non delude A Canosa di Puglia, il  Pellegrinaggio Diocesano del Giubileo Ordinario 2025
Canosa: L’opera dell’Immacolata nelle mani di Mons. Luigi Mansi Stilus Magistri Canosa: L’opera dell’Immacolata nelle mani di Mons. Luigi Mansi Per la ricorrenza dei 170 anni del Dogma di PIO IX e del restauro innovativo del monumento dell'Immacolata
La Speranza che non delude La Speranza che non delude Ad Andria celebrata l’apertura dell'Anno Giubilare nella Diocesi
Da Betlemme alle “periferie umane” Da Betlemme alle “periferie umane” Il messaggio augurale di Mons. Luigi Mansi,  Vescovo della Diocesi  di Andria
Che la Città ritrovi la serenità nella civile e solidale convivenza Cronaca Che la Città ritrovi la serenità nella civile e solidale convivenza Solidarietà e vicinanza di Don Felice Bacco e di tutte le comunità della Diocesi di Andria
Don Nicola Caputo inizia il Ministero di Parroco dell’Assunta Don Nicola Caputo inizia il Ministero di Parroco dell’Assunta Solenne celebrazione eucaristica  presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi
