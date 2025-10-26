Dobbiamo ripartire dai borghi e dalla forza inclusiva delle Puglie

Quest'oggi a Trani l'inaugurazione del Comitato elettorale provinciale del Movimento 5 Stelle per la BAT, alla presenza dell' Onorevole, insieme ai candidati del territorio. Tra lorocandidato nella BAT come capolista, oltre che nella circoscrizione di Bari. Patruno, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di creare opportunità per i giovani affinché possano restare o tornare. Ha evidenziato il valore dei piccoli comuni e delle aree interne come motore di sviluppo turistico autentico e sostenibile. Ha proposto la costruzione di un sistema integrato che metta in rete borghi e mete note come Castel del Monte, grazie a innovazione e digitalizzazione. Nel suo intervento anche il ricordo di Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino, citato da Patruno come uno dei più illuminati intellettuali pugliesi e nazionali contemporanei. "Il successo della Puglia sta nell'unione inclusiva delle Puglie, al plurale. La nostra forza è proprio quella di mettere insieme le diversità: quando una regione come la nostra riesce a farlo, vi assicuro che non ce n'è per nessuno. Ed è da qui che vogliamo ripartire. Ha conclusocandidato come capolistadel Movimento 5 Stelle per la BAT insieme alla canosinaMichele Coratella, Maria Carbone, Luca Savella.