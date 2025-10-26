Aldo Patruno
Aldo Patruno
Politica

Dobbiamo ripartire dai borghi e dalla forza inclusiva delle Puglie

Il candidato Aldo Patruno all’inaugurazione del Comitato elettorale provinciale del Movimento 5 Stelle per la BAT

BAT - domenica 26 ottobre 2025 21.28
Quest'oggi a Trani l'inaugurazione del Comitato elettorale provinciale del Movimento 5 Stelle per la BAT, alla presenza dell' Onorevole Leonardo Donno, insieme ai candidati del territorio. Tra loro Aldo Patruno, candidato nella BAT come capolista, oltre che nella circoscrizione di Bari. Patruno, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di creare opportunità per i giovani affinché possano restare o tornare. Ha evidenziato il valore dei piccoli comuni e delle aree interne come motore di sviluppo turistico autentico e sostenibile. Ha proposto la costruzione di un sistema integrato che metta in rete borghi e mete note come Castel del Monte, grazie a innovazione e digitalizzazione. Nel suo intervento anche il ricordo di Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino, citato da Patruno come uno dei più illuminati intellettuali pugliesi e nazionali contemporanei. "Il successo della Puglia sta nell'unione inclusiva delle Puglie, al plurale. La nostra forza è proprio quella di mettere insieme le diversità: quando una regione come la nostra riesce a farlo, vi assicuro che non ce n'è per nessuno. Ed è da qui che vogliamo ripartire. Ha concluso Aldo Patruno, candidato come capolista del Movimento 5 Stelle per la BAT insieme alla canosina Annamaria Letizia Morra, Michele Coratella, Maria Carbone, Luca Savella.
  • M5S
  • Aldo Patruno
