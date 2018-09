Discriminazioni e violenze da orientamento sessuale

Abbiamo bisogno di una buona politica che restituisca dignità e diritti ai cittadini. Si tratta di un passo importante, che ci incoraggia a credere in una rapida approvazione da parte del Consiglio Regionale del Disegno di legge". Così la Consigliera di Parità della Regione Pugliaha commentato l'approvazione da parte della"È un provvedimento – ha continuato la– che si allinea con norme simili già adottate dalle altre Regioni, così come auspicato dal Parlamento Europeo. Una proposta normativa, che intende prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere,. Un ddl che prevede interventi in materia socio-assistenziale e sociosanitaria, e in materia di soccorso, sostegno e accoglienza per le vittime di discriminazione o di violenza". Secondo la Consigliera di Parità"stiamo vivendo una regressione culturale che sta determinando un mix atroce di fobie e pregiudizi.Noi non possiamo più consentire che anche un solo pugliese sia sottoposto a forme di discriminazione a causa del proprio orientamento sessuale. Si tratta di una violazione dei diritti umani e noi oggi abbiamo bisogno di una buona politica che restituisca dignità e diritti ai cittadini. Dobbiamo agire sul piano culturale per sradicare odiosi pregiudizi. I casi di violenza o bullismo che si sono registrati negli anni anche in Puglia ci dicono che occorre intervenire. Chi nega il problema anche dentro le istituzioni – ha concluso la- non fa che rafforzare la necessità di questa legge".