Didattica a distanza: necessaria e urgente la decisione del Presidente della Regione Puglia.

Quando si parla diabbandonarsi all'enfasi retorica per toccare la sensibilità e il cuore di insegnanti, genitori e ragazzi ma temo che molti non abbiano compreso appieno quanto sofferta, dolorosa e tuttavia necessaria e urgente sia stata la decisione del Presidente della Regione Puglia. Per come lo conosco sono certo che. Ho il massimo rispetto e capisco la reazione di insegnanti e genitori ma probabilmente sottovalutano, anche disorientati per responsabilità di una informazione ambigua e di una vergognosa strumentalizzazione politica, il grave pericolo al quale alunni e insegnanti sono esposti. Il sistema sanitario pugliese (quali che siano le responsabilità attribuibili a torto o a ragione al Presidente Emiliano) e oggi obiettivamente e per dichiarazione dello stesso Emiliano, sull'orlo del collasso con ciò che ne consegue in termini di rischio per la salute connesso ai numero elevatissimo di persone che la Scuola muove ogni giorno.Situazione che lo stesso DPCM ha previsto come legittimante la facoltà per Regioni e Comuni di adottare misure più restrittive. Spero che si riesca a trovare la necessaria coesione indispensabile per fronteggiare questa drammatica emergenz