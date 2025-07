Devozione a San Sabino nelle Città di Orvieto e Canosa di Puglia

La ricorrenza dellaè un evento storico culturale di grande rilevanza non solo per lama per lae oltre i confini regionali, per l'importanza del ruolo ricoperto danella sua epoca, come uomo di pace, costruttore di ponti tra Oriente e Occidente come protettore della città in tempi tempestosi. Quest' anno due eventi culturali segnano la Festa Patronale a Canosa di Puglia, il primo è in calendarionella. Per l'occasione, interverrà ladell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Diocesi di Orvieto-Todi, in veste di relatrice della conferenza sullaAlledisi terrà la, partendo da San Pietro per raggiungere la Cattedrale. "In questi tempi incerti, di spaesamento e di smarrimenti individuali e collettivi, ritornare alle nostre radici ci dà conforto e speranza. Per queste ragioni siamo tutti invitati a partecipare." Il"è stato inserito nella mappatura nazionale delle rievocazioni storiche del Ministero della Cultura e dell'lstituto Centrale per il Patrimonio Immateriale che rappresenta un riconoscimento culturale di rilievo, che attesta l'aderenza della manifestazione canosina ai criteri stabiliti dal comitato scientifico durante le ricerche condotte, quali: la sua continuità nel tempo, il suo legame con la storia e i luoghi del territorio e la sua capacità di coinvolgimento della comunità di riferimento, rafforzando il valore della tradizione storica che il corteo rievoca da anni.