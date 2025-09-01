Denunciare chi sversa rifiuti abusivamente è un dovere civico.

Forza Italia di Canosa di Puglia condanna quanto accaduto due giorni fa nei pressi del fiume Ofanto. Colpevole chi ha appiccato il fuoco, colpevoli coloro che abbandonano rifiuti nelle campagne, colpevoli coloro che vedono e non denunciano. L'impegno della Segreteria e dei Consiglieri Forza Italia di Canosa di Puglia a che serve se la cittadinanza non diviene parte attiva nella tutela del territorio e delle risorse di Canosa?Parafrasando ciò che disse John F. Kennedy: "Non chiederti cosa Canosa può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per Canosa".