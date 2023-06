Canosa : Definizione partecipata del “Piano di Zona 2022-2024”

Organizzazioni Sindacali - ore 08:30;

Organizzazioni, Cooperative, istituzioni scolastiche, Asl, cittadini, parrocchie, ore 11:00.

Si comunica che come previsto dal V Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con D.G.R. n. 353/2022,sarà definito il Piano Sociale di Zona 2022-2024, con tutti i soggetti interessati:La stesura è avvenuta all'esito dei tavoli tematici dedicati a famiglie, minori, anziani, disabili ed al contrasto alla povertà, all'inclusione sociale, all'assistenza a soggetti non autosufficienti e ad altre problematiche. Hanno preso parte ai focus anche organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali ed enti del comparto sanitario che hanno fornito il proprio contributo di idee e di conoscenza nel percorso istituzionale di concertazione. Proprio per questo, abbiamo ritenuto utile coinvolgere tutti i soggetti, a partire dalla fase iniziale.Nonostante le iniziali difficoltà dovute alla carenza di personale in organico, la forza di volontà nel personale presente ha permesso di recepire le tante necessità del territorio e trasformarle in risposte concrete per la comunità. Il rafforzamento degli Uffici e dei Servizi lasciano ben sperare ad un effettivo cambio di passo, di svolta, tesa al rafforzamento del sistema di Welfare ed alla reale implementazione dei Servizi svolti, alla presa in carico e fuoriuscita da situazioni di estremo disagio sociale. La nuova Dirigenza, unitamente al personale esistente e neoassunto, saranno un valido punto di riferimento per tutto il lavoro che si snoderà attorno al nuovo Piano di Zona.