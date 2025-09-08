Dall'eclissi totale di Luna all'Eclipse musicale

Sarà stata una pura coincidenza eppure la giovane band musicale canosinasi è esibita la scorsa, nella serata dell, uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno. Mentre, la Luna è entrata nel cono d'ombra del Sole, tingendosi via via di un rosso intenso, a, l'è stata anche musicale con l'esibizione live della band sulla Cassa Armonica della Villa Comunale nell'ambito del cartellone dellLa bandè composta da :(16 anni) cantante;(19 anni) al sax;(17 anni) alla chitarra;(18 anni) alle tastiere;(17 anni) alla batteria. Da poco tempo la bassistaha lasciato la band per gli studi universitari a Roma. I giovani talenti dell'hanno proposto un variegato repertorio di cover dal pop al funky anni '80-90. In questi brani, molto applauditi dal pubblico, "ci abbiamo messo la nostra creatività, in quanto la presenza della tastiera e del sax arricchisce il nostro sound. Con il pop e il funky, vogliamo che la gente canti oppure balli ai nostri eventi, perciò abbiamo selezionato musica piacevole ma con un ritmo incalzante come 'Hot Stuff' di Donna Summer oppure dei brani soft tipo 'Quanno Chiove' di Pino Daniele, che danno un tocco di raffinatezza alla playlist in continuo aggiornamento, per accrescere interesse e partecipazione del pubblico". Oltre a rendere omaggio ai grandi della musica, la bandsi è prefissa di eseguire brani cosiddetti "evergreen che resistono nel tempo" con nuove melodie e arrangiamenti attraverso la propria interpretazione e stile. Mentre, la prima occasione per tornare a vedere la Luna rossa dall'Italia è stata fissata al 31 dicembre 2028, la bandha comunicato che a breve sui social saranno rese note le date delle prossime esibizioni.Riproduzione@riservata