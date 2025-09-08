Eclipse
Eclipse
Eventi e cultura

Dall'eclissi totale di Luna all'Eclipse musicale

Sulla cassa armonica si è esibita una giovane band nell'ambito dell'Estate Canosina 2025

Canosa - lunedì 8 settembre 2025 18.31
Sarà stata una pura coincidenza eppure la giovane band musicale canosina "Eclipse" si è esibita la scorsa domenica 7 settembre, nella serata dell'eclissi totale di Luna, uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno. Mentre, la Luna è entrata nel cono d'ombra del Sole, tingendosi via via di un rosso intenso, a Canosa di Puglia, l'Eclipse è stata anche musicale con l'esibizione live della band sulla Cassa Armonica della Villa Comunale nell'ambito del cartellone dell'Estate Canosina 2025. La band "Eclipse" è composta da :Sabrina Ardito(16 anni) cantante; Roberta Cannone(19 anni) al sax; Christian Di Fonzo(17 anni) alla chitarra; Stefano Tempesta(18 anni) alle tastiere; Roberto Malcangio(17 anni) alla batteria. Da poco tempo la bassista Angelica Barile ha lasciato la band per gli studi universitari a Roma. I giovani talenti dell' Eclipse hanno proposto un variegato repertorio di cover dal pop al funky anni '80-90. In questi brani, molto applauditi dal pubblico, "ci abbiamo messo la nostra creatività, in quanto la presenza della tastiera e del sax arricchisce il nostro sound. Con il pop e il funky, vogliamo che la gente canti oppure balli ai nostri eventi, perciò abbiamo selezionato musica piacevole ma con un ritmo incalzante come 'Hot Stuff' di Donna Summer oppure dei brani soft tipo 'Quanno Chiove' di Pino Daniele, che danno un tocco di raffinatezza alla playlist in continuo aggiornamento, per accrescere interesse e partecipazione del pubblico". Oltre a rendere omaggio ai grandi della musica, la band "Eclipse" si è prefissa di eseguire brani cosiddetti "evergreen che resistono nel tempo" con nuove melodie e arrangiamenti attraverso la propria interpretazione e stile. Mentre, la prima occasione per tornare a vedere la Luna rossa dall'Italia è stata fissata al 31 dicembre 2028, la band "Eclipse" ha comunicato che a breve sui social saranno rese note le date delle prossime esibizioni.
Riproduzione@riservata
EclipseEclipseEclipseEclipse
  • Estate canosina
  • Eclissi
L’usura un fenomeno fin troppo sottaciuto, sottostimato e sottovalutato
8 settembre 2025 L’usura un fenomeno fin troppo sottaciuto, sottostimato e sottovalutato
L’ingresso di Bari nella rete delle Città dell’Olio dà nuova forza a un racconto collettivo
8 settembre 2025 L’ingresso di Bari nella rete delle Città dell’Olio dà nuova forza a un racconto collettivo
Altri contenuti a tema
Buona  la prima! SLAP–Startup Lanciate dAlla Puglia per una nuova visione di impresa Canosa: Tra Storia e Cultur@ Buona  la prima! SLAP–Startup Lanciate dAlla Puglia per una nuova visione di impresa Visibilità, contatti strategici e opportunità concrete di crescita e sviluppo
La voce talentuosa di Sara Rucco La voce talentuosa di Sara Rucco Ha vinto al gran spettacolo “Tale e Quasi  Show” dell'Estate Canosina 2025
Canosa: Il Teatro del Viaggio alla Notte degli Ipogei Canosa: Il Teatro del Viaggio alla Notte degli Ipogei Viaggiatori nell’Ade a cura di Gianluigi Belsito
Rossana Casale incanta Canosa Rossana Casale incanta Canosa Emozioni senza tempo al concerto in chiave jazz dedicato a The Beatles
A Canosa di Puglia : Rossana Casale meets The Beatles A Canosa di Puglia : Rossana Casale meets The Beatles Con la partecipazione della Jazz Studio Orchestra diretta dal M°Paolo Lepore e del M° Pino Lentini
Canosa: Una nuova Area Concerti all’interno del Battistero San Giovanni, Vita di città Canosa: Una nuova Area Concerti all’interno del Battistero San Giovanni, Continua la riqualificazione della Zona Mercatale
Le sfogliatelle salate di ‘Nonna Nella” regine dell’estate canosina Vita di città Le sfogliatelle salate di ‘Nonna Nella” regine dell’estate canosina Presentate dal team di pasticceri guidato da Domenico  Granito e Maria Sciannamea
Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato Turismo Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato Uno spot, che raccoglie immagini autentiche e di prossimità mentre aiutano, ascoltano, accompagnano
Il Servizio Filatelia di Poste Italiane celebrerà Pietro Mennea
8 settembre 2025 Il Servizio Filatelia di Poste Italiane celebrerà Pietro Mennea
Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e in via sperimentale per il settore agricolo
8 settembre 2025 Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e in via sperimentale per il settore agricolo
L’Arma dei Carabinieri contro l’usura nella provincia BAT
8 settembre 2025 L’Arma dei Carabinieri contro l’usura nella provincia BAT
Rinnovare la filiera corta: innovazione e tecnologie digitali per valorizzare produttori e territorio
8 settembre 2025 Rinnovare la filiera corta: innovazione e tecnologie digitali per valorizzare produttori e territorio
Canosa Calcio vince e resta da solo in vetta alla classifica
7 settembre 2025 Canosa Calcio vince e resta da solo in vetta alla classifica
Grande successo a Venezia per Ombre nella Fede, girato a Canosa di Puglia
7 settembre 2025 Grande successo a Venezia per Ombre nella Fede, girato a Canosa di Puglia
Al via le domande per la transizione ecologica nel settore agricolo
7 settembre 2025 Al via le domande per la transizione ecologica nel settore agricolo
A Bari l’ultimo treno elettrico a doppio piano modello Rock del Regionale di Trenitalia
7 settembre 2025 A Bari l’ultimo treno elettrico a doppio piano modello Rock del Regionale di Trenitalia
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.