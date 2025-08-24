Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Meeting di Rimini
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Meeting di Rimini
Eventi e cultura

Dall’accoglienza al lavoro: le nuove frontiere dell’integrazione

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Meeting di Rimini

Italia - domenica 24 agosto 2025 17.42
Come si trasforma l'accoglienza in autentica integrazione? È stata la domanda al centro dell'incontro dello scorso 23 agosto al Meeting di Rimini, che ha messo a confronto rappresentanti istituzionali con chi ogni giorno sperimenta sul campo soluzioni concrete. Il dialogo è partito da una convinzione: solo attraverso formazione e lavoro si costruisce vera coesione sociale. Non bastano più le buone intenzioni se mancano competenze spendibili e opportunità reali di inserimento professionale. Perché è proprio nei "luoghi deserti" – quelli dell'esclusione e del disagio – che bisogna saper costruire con "mattoni nuovi": quelli fatti di dignità del lavoro, di competenze acquisite, di reti sociali che funzionano davvero. In occasione dell'incontro sono intervenuti e hanno portato le loro testimonianze: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna; Angelo Candiani, presidente ASLAM Cooperativa Sociale; Alessandro Menegatti, presidente cooperativa sociale Work and belong, Comacchio; Alberto Sportoletti, presidente e CEO SERNET e presidente Retemanager. Ha moderato Andrea Dellabianca, presidente Compagnia delle Opere.

In una sala gremita, un dialogo aperto tra istituzioni e realtà di formazione e lavoro. Ha aperto il confronto un intervento di Angelo Candiani, presidente della cooperativa sociale Aslam, che ha presentato il progetto BRIDGE per la formazione professionale per giovani adulti: "quello che facciamo è cercare di dare ai giovani che arrivano un'opportunità, non solo un'occasione di imparare il mestiere e di trovare un lavoro ma un'occasione di relazione, in cui possano scoprire l'utilità del lavoro che fanno per se e per la società". Opportunità è stata la parola chiave nell'intervento di M. De Pascale Presedente della Regione Emilia-Romagna. "dobbiamo essere la terra delle opportunità, per chi le vuole cogliere e costruire la Repubblica di domani". Per diventare questa terra delle opportunità continua, facendo eco al Ministro, "Davanti al diverso, al migrante, abbiamo sempre due reazioni opposte: accoglienza o paura. Senza una gestione, senza un'organizzazione, entrambe queste reazioni avranno un esito negativo".
In questo, la cooperazione tra entità diverse è fondamentale. Sottolinea A. Menegatti, Presidente della Cooperativa Sociale "WORK AND BELONG "di Comacchio che è possibile costiture una realtà formativa e lavorativa funzionante solo nella collaborazione tra forze diverse. "Quello che facciamo è possibile solo perché non siamo da soli. Se ci concentriamo sulle cose che mancano ci lamentiamo: dobbiamo concentrarci su quello che c'è, e chiederci: Io cosa posso fare?". Sulla stessa linea A. Sportoletti, Presidente e ceo di Sernet e Presidente rete manager " Perché la realtà di formazione e integrazione funzionino serve una collaborazione tra aziende, regioni, associazioni di categoria. Generare lavoro e integrazione è un lavoro di squadra".
Prendendo la parola, il Ministro Piantedosi ha sostenuto che il permesso di soggiorno per merito rischia di creare "un sistema di canali d'ingresso alternativi" che porterebbe "mezza Africa a cercare di trasferirsi qui", e rispondendo alle proposte di regolarizzazione basate sull'integrazione e sul "merito" come proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale." E' logico dire che chi è qui e dimostra di volersi integrare 'perché non gli devo dare un permesso per merito?'. Preso come singolo caso è ragionevole – ha spiegato Piantedosi -. Il nostro ordinamento non è che non preveda in alcuni casi l'opportunità che questo si possa fare. Ma nello stesso tempo non possiamo creare un sistema alternativo a quelli normativamente previsti".
Il ministro ha evidenziato i rischi di questo approccio: "Non possiamo dire 'arrivate qui in qualche modo, anche a costo di rischiare la vita per opera di trafficanti senza scrupoli, se riuscite a superare la prova dell'attraversata pericolosa e dimostrate di avere merito vi regolarizziamo'. Tanto è vero che questo non è stato adottato da nessun governo precedente, anche di diversa ispirazione politica". Questo, secondo Piantedosi "sarebbe persino fortemente censurato dall'Unione europea". Infatti "l'Unione europea censurò governi precedenti che fecero sanatorie dicendo 'basta, non potete creare un sistema alternativo di ingresso né incentivare gli arrivi irregolari'".
Alla regolarizzazione per merito "ci arriveremo quando avremo sconfitto l'immigrazione irregolare e gli arrivi gestiti solo dai trafficanti", ha concluso il ministro, lamentando "il sabotaggio sistematico" alle norme sulla procedura accelerata di frontiera che "dall'anno prossimo diventeranno cogenti in tutta Europa".
"Erigere dei muri è solo illusorio oltre che caratterizzato da disvalori morali" e "l'umanità si è sempre modellata con i flussi migratori e con i movimenti delle persone".
"Agganciare il tema dell'integrazione solo ai temi del lavoro" il lavoro" è "importantissimo ma non esaurisce il tema dell'integrazione – ha spiegato ancora il Ministro -. Perché vorrebbe significare che noi abbiamo una visione esclusivamente economicistica di quello che è un fenomeno epocale quello dell'immigrazione che ha sempre caratterizzato le società".
Concludendo Piantedosi ha sottolineato la necessità di una governance dei processi migratori: "questo non deve esonerare i governi a non tentare di governare questi processi epocali. Dobbiamo essere noi a decidere quali sono le politiche di ingresso sui territori di paesi come il nostro e non i trafficanti di esseri umani".
Questa realtà complessa interroga tutti noi, e impegna le parti sociali coinvolte a cercare nuove modalità, per facilitare l'integrazione, attraverso la creazione di luoghi educativi, di cui la formazione e il lavoro sono il primo passo, ma solo se sanno generare opportunità di crescita all'interno di un sistema strutturato.
Prof.Leonardo Di Nunno
  • Meeting per l’amicizia tra i popoli
  • Rimini
  • Ministro Piantedosi
La costruzione di una chiesa rappresenta una sfida diversa: non solo funzionale, ma profondamente spirituale.
24 agosto 2025 La costruzione di una chiesa rappresenta una sfida diversa: non solo funzionale, ma profondamente spirituale.
La storia del Faro di Minervino raccontata da Paolo Pinnelli
23 agosto 2025 La storia del Faro di Minervino raccontata da Paolo Pinnelli
Altri contenuti a tema
Fragilità e lavoro. Scommettere sui nostri ragazzi Fragilità e lavoro. Scommettere sui nostri ragazzi Il tema dell'incontro al Meeting di Rimini organizzato da Famiglie per l’Accoglienza e Cdo Opere Sociali
Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi Verso il Meeting di Rimini, in calendario dal 22 al 27 agosto 2025
Nelle scuole distributori di frutta e spuntini salutari Scuola e Lavoro Nelle scuole distributori di frutta e spuntini salutari Agrocepi al lavoro per offrire agli studenti tutto il meglio
Presentati i risultati del Contratto di Filiera “Paniere della filiera ortofrutta made in Italy” Territorio Presentati i risultati del Contratto di Filiera “Paniere della filiera ortofrutta made in Italy” L'esempio di un sistema agricolo virtuoso, che ha fatto della qualità il proprio DNA
La Puglia è la prima regione d’Italia in orticoltura Territorio La Puglia è la prima regione d’Italia in orticoltura Una forza economica e produttiva da record sotto attacco dei cambiamenti climatici e delle importazioni selvagge dall’estero.
Il miglior birrificio artigianale 2025 è “50&50” di Varese Il miglior birrificio artigianale 2025 è “50&50” di Varese Trionfa nel concorso “Birra dell’Anno” di Unionbirrai a Rimini
Acqua smart, economia circolare, turismo verde Territorio Acqua smart, economia circolare, turismo verde A Rimini, la Puglia porta “l’origine del futuro” a Ecomondo
Turismo: la Puglia brilla al TTG Travel Experience di Rimini Turismo Turismo: la Puglia brilla al TTG Travel Experience di Rimini Incremento sia degli arrivi che delle presenze turistiche nei primi otto mesi del 2024
Angelo Piacenza è il nuovo Direttore Tecnico Juniores  U19 del FBC Gravina
23 agosto 2025 Angelo Piacenza è il nuovo Direttore Tecnico Juniores  U19 del FBC Gravina
Fragilità e lavoro. Scommettere sui nostri ragazzi
23 agosto 2025 Fragilità e lavoro. Scommettere sui nostri ragazzi
Le proprietà terapeutiche dell’uva, al top della frutta anti-ansia
23 agosto 2025 Le proprietà terapeutiche dell’uva, al top della frutta anti-ansia
Il Meeting di Rimini 2025 apre con le Madri per la Pace
23 agosto 2025 Il Meeting di Rimini 2025 apre con le Madri per la Pace
Auto incendiate: fermato un uomo a Margherita di Savoia
23 agosto 2025 Auto incendiate: fermato un uomo a Margherita di Savoia
Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti
22 agosto 2025 Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti
Canosa-Massafra, prima gara del Campionato di Eccellenza pugliese
22 agosto 2025 Canosa-Massafra, prima gara del Campionato di Eccellenza pugliese
Estate 2025: Il cibo si è confermato protagonista assoluto della spesa turistica
22 agosto 2025 Estate 2025: Il cibo si è confermato protagonista assoluto della spesa turistica
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.