Dal Gargano l’elisir di lunga vita per i Paesi Baltici

L'intima connessione tra ciò che "mangiamo e la nostra salute," radicata in Italia, sta pian piano conquistando i. In, dove l'età media della popolazione si attesta intorno ai 69-70 anni (contro gli 83-85 italiani),che favorisca il benessere e la longevità. Anche di questo si è parlato alla, nella giornata del 27 agosto, con iprotagonisti dell'incontro dedicato all', ospitato dal. «Da qualche anno i Paesi Baltici - Lituania, Lettonia, Estonia - sono soprannominati le "tigri baltiche" per le loro eccezionali performance economiche. Qui i consumi sono in crescita e la dieta mediterranea è percepita come il segreto di una vita sana», Ha spiegato, giornalista gastronomico lituano, membro dell'associazione stampa estera e autore di diversi libri, che ha cambiato radicalmente le proprie abitudini alimentari a seguito di un intervento medico. Insieme a, ha diffuso il concetto del "" (titolo di uno del primo libro scritto da Paulius), ossia lo stile di vita italiano, fatto di cucina autentica, ricette tradizionali e olio extra vergine di qualità. Durante l'incontro è emersa la necessità di una comunicazione più chiara sull'olio extravergine di oliva nei Paesi Baltici: «È fondamentale far capire già dall'etichetta la differenza tra un olio industriale e un olio extravergine di qualità. Nei Paesi Baltici sarebbe utile dettagliare non solo l'acidità ma anche il, perché molti consumatori cercano proprio queste caratteristiche, legate alla salute», ha spiegato, dando un suggerimento importante ai produttori del Gargano.Nella splendida cornice di Marina Piccola, la cucina lituana ha incontrato l'extravergine garganico durante lorealizzato a sei mani dal cuoco lituanocondell', che hanno proposto tre piatti - tartare di cefalo e mela verde; insalata di grano saraceno, verdure, funghi e formaggio lituano; crumble di pane di segale con ricotta, panna acida e ribes - abbinati a diversi oli extra vergini del territorio. Il tutto con la sapiente guida del giornalista Paulius Jurkevicius e Nerina Di Nunzio, esperta in Food Design ed ex-Direttore Marketing per Gambero Rosso. La giornata si è arricchita con un focus su "" a cura di, fondatore di Grani Futuri, e, pluripremiato fornaio siciliano famoso per l'uso di farine da grani antichi, riconosciuto tra i migliori panificatori da Gambero Rosso e Identità Golose. Suggestivo e coinvolgente è stato iltra gli ulivi secolari all'Azienda Agricola Biologica Primofiore, un appuntamento costante de "La Settimana dell'Olio" che unisce cultura, natura e sapere.Un importante approfondimento di carattere scientifico è stato quello dedicato a "" con la professoressa dell'Università di Bariche ha guidato i partecipanti nella visita al, illustrando come la qualità dell'olio nasce in frantoio grazie ae a una sempre maggioreper una produzione sostenibile e di eccellenza. Con la giornalista del Gambero Rosso, che ha condotto l'assaggio guidato di sottoli pugliesi con "", si è parlato dell'importanza dell'olio extravergine nelle conserve, dei principi base per garantirne la sicurezza e della corretta gestione dopo l'apertura, un tema particolarmente attuale visto il recente aumento dei richiami dal mercato per rischio botulino.Grande attesa per "" e l'abbinamento olio extra vergine di oliva e pizza, in programma, che vedrà la presenza di- tra i migliori pizzaioli del mondo (3 spicchi Gambero Rosso), vincitore del titolo di migliore pizza del mondo nella classifica 50 Top Pizza World 2023 - e, firma autorevole del giornalismo enogastronomico italiano. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'. La 9^ edizione dell'evento si chiuderà con il talk "", che vedrà l'intervento della senatrice, del dott. Micheledirettore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, della direttrice organizzativa de La settimana dell'Olio, dell'assessore all'Agricolturae di produttori virtuosi del Gargano.è organizzata dalcon il contributo della, con il patrocinio di. Partner dell'evento sono. Media partner della 9^ edizione de "La Settimana dell'Olio" è. Sponsor tecnici dell'evento sono: Acqua Orsini, Tesori d'Apulia, Gargano Dry Gin e Cianfano.