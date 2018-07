Cristiano Malgioglio al Radionorba Battiti Live

Fervono i preparativi per la quarta tappa delcheavrà luogo adopo i grandi successi di Ostuni, Lecce ed Andria. In terra lucana, lo spettacolo, condotto dacomincerà alle ore 21,00 nella grandeche potrà accogliere migliaia e migliaia diAnche per questa puntata il cast si preannuncia straordinario e accontenterà tutti i gusti. I più grandi, ma anche i giovani, accoglieranno con entusiasmo, amatissimo personaggio della tv, ma anche cantante ed autore di capolavori della musica italiana quali, "Ancora ancora ancora" di Mina, "Gelato al cioccolato" di Pupo, "Se domani" di Orietta Berti, "Testarda io (La mia solitudine)" di Iva Zanicchi, "Forte forte forte" di Raffaella Carrà, "Cocktail d'Amore" di Stefania Rotolo e tante altre ancora. I giovanissimi, invece, saranno tutti peril vincitore di Amici, e con lui ci sarà anche il "compagno di scuola"classificatosi al terzo posto del talent più seguito della tv italiana.ci saranno anche Bex frontman dei Dear Jack, tornato quest'estate con un nuovo brano, e soprattutto, una delle interpreti femminili più apprezzate dalla critica ed anche dal grande pubblico che l'ha sostenuta fino al podio dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con "Il mondo prima di te", brano che ha anticipato l'uscita dell'album "Bye Bye", come l'omonimo singolo attualmente in forte rotazione radiofonica.Tra le grandi voci femminili presenti alla penultima tappa nel cast di Battiti c'è anche l'ex "naufraga"Come sempre un posto di rilievo lo ricoprono i rapper: c'è una nuova proposta,ed uno invece dei più noti e credibili interpreti a livello nazionale,ex Club Dogo. Tra i più attesi in terra lucana ci saranno senz'altro,indiscussa colonna portante della musica italiana, autore di capolavori che hanno accompagnato intere generazioni e protagonista dell'estate 2018 con, ed una formazione che invece fa letteralmente impazzire i giovani,quest'anno hanno pubblicato il loro terzo album in studio, da cui è stato estratto "Moscow mule", la loro hit estiva. Infine, a Melfi, ci sarà naturalmente il più importante dj italiano,protagonista di un grande dj set in tutte le tappe del tour 2018 firmato daLo spettacolo inizierà allecirca, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio con la diretta radiotelevisiva diil sound check e gli intrattenimenti offerti dai main sponsor partner di Battiti Live.andrà in onda in diretta televisiva sued in differita suoltre che ovviamente sulle frequenze die in streaming sue su. Aè affidata la regia televisiva.