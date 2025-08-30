Eventi e cultura
Cortometraggio girato a Canosa di Puglia alla 82ª Biennale di Venezia: Ombre nella Fede
Le firme del regista Giuseppe Arcieri e del produttore Michele Piazzolla con il canosino Donato Colucci sul set
sabato 30 agosto 2025
Grande attesa per la presentazione del cortometraggio "Ombre nella Fede", girato interamente a Canosa di Puglia che porta le firme del regista Giuseppe Arcieri e Michele Piazzolla, in veste di produttore, entrambi barlettani in volo verso Venezia per calcare le scene della 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Il film "Ombre nella Fede" è un dramma intenso e surreale, ispirato alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Il cortometraggio racconta il tormentato percorso spirituale di Don Sabino, interpretato dal canosino Donato Colucci, sacerdote diviso tra visioni inquietanti e repressione istituzionale, in un delicato equilibrio tra luce e ombra. Un racconto che intreccia fede, sofferenza e mistero, offrendo uno sguardo profondo sulla lotta interiore contro il male, dentro e fuori di sé. Scritto in collaborazione con Angela Daloiso, il film è stato girato completamente a Canosa di Puglia, in luoghi di straordinaria suggestione: le Cave Leone di Sabino Leone (Canosa Sotterranea) e il Ponte Romano sull'Ofanto, lungo la Via Traiana, a pochi chilometri dalla città.
Il cortometraggio sarà presentato all'interno del prestigioso Forum FEDIC, appuntamento ufficiale della 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato al cinema indipendente e d'autore. Avrà luogo presso Spazio Incontri – Venice Production Bridge, 3° piano Hotel Excelsior – Lido di Venezia, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 4 settembre 2025 . Al 31° FORUM FEDIC – "Il futuro del corto d'autore" annunciate le partecipazioni: del Presidente FEDIC Lorenzo Caravello per i saluti introduttivi; del conduttore Carlo Griseri(giornalista e critico cinematografico); di filmmaker FEDIC del cinema indipendente e della scuola; del regista Giuseppe Arcieri e del produttore Michele Piazzolla del film "Ombre nella Fede", insieme all'attore protagonista Donato Colucci (Don Sabino), all'attrice Maria Schino (Madre Badessa), al compositore Federico Briccarello, e ad alcuni membri del cast, tra cui Gianni Fimiani (Cardinale Vizzini) e Rossella Gadaleta. "Una sfida indipendente" hanno scritto da più parti negli ultimi giorni. Il film è il risultato della passione e dedizione di un gruppo di artisti e professionisti che portano il nome di Canosa di Puglia e Barletta sul palcoscenico del festival cinematografico più antico e prestigioso al mondo. Un ringraziamento speciale va "a Sabino Leone e alla famiglia Leone – Saverio, Francesco Saverio e Saverio Joshua Leone – per aver concesso gratuitamente l'uso delle magnifiche Cave Leone, location unica e fondamentale per la realizzazione del cortometraggio." Foto di scena realizzate da Sara Mancini. È stata lanciata inoltre una campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto, che verrà presentato anche in altri festival nazionali e internazionali di spessore. E' stato reso noto il link per il collegamento su come contribuire con le ricompense disponibili: https://www.produzionidalbasso.com/project/ombre-nella-fede-short-film/ Per aiutare a trasformare questa visione in un'esperienza condivisa occorre partecipare alla "nostra raccolta fondi e diventare parte di un viaggio artistico e spirituale che prende vita sul grande schermo."
Una vetrina importante e di prestigio la 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, in svolgimento al Lido di Venezia fino al 6 settembre 2025 . La Mostra che è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori Cinematografici), si propone tra l'altro, quello di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo.
