Coronavirus :accessi limitati agli ospedali

La Direzione Generale della Asl Bt ha disposto misure di massimo controllo sugli. L'obiettivo è quello di ridurre le occasioni di possibili contagi in luoghi di sicurezza e cura. In particolare la Direzione ha disposto che: l'accesso è limitato a un solo accompagnatore per assistito; l'ingresso è consentito solo negli orari di vista;l'accesso dei bambini è consentito solo se soggetti a prestazioni sanitarie. A queste misure di controllo si aggiunge la sospensione, organizzata in collaborazione con l'Università di Foggia, delle attività di studio in corso presso il polo universitario dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta. Sono sospese anche tutte le attività ludiche. "Sappiamo di poter contare sulla massima collaborazione di tutti gli operatori sanitari e dei cittadini.- Ha detto, Direttore Generale Asl Bt -. Si tratta di misure di prevenzione che hanno lo scopo di tutelare la salute dei pazienti innanzitutto ma anche degli operatori e dei cittadini"."Invito alla calma - ha aggiunto- la situazione è sotto controllo e stiamo lavorando in collaborazione con la Prefettura, la Regione e tutti i comuni per garantire la massima sicurezza. I medici di famiglia e il nostro Dipartimento di Prevenzione stanno rispondendo alle numerose telefonate e alle mail inviate per ricevere informazioni. Nelle prossime ore saranno anche potenziate le linee telefoniche in maniera tale da essere ancora più efficienti e rapidi nel fornire risposte. IOgni cambiamento nella nostra organizzazione dei servizi sarà debitamente comunicata".