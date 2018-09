Convocato il Consiglio Comunale

L.R. n. 19/06 – D.G.R. n. 2324 del 28.12.2017 - Piano Sociale di Zona 2018-2020. Ambito Territoriale di Canosa di Puglia (Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola – D.S.S. n. 3 ASL BT) - approvazione del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020 e relativo Schema di "Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali" ex dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della sentenza del G.d.P. di Canosa di Puglia n. 17 del 22 Febbraio 2018 per pagamento somme in favore del Sig. R.G.; Ordine del giorno proposto da n. 6 Consiglieri Comunali (nota prot. n.28712 del 20.07.2018); Interrogazioni consiliari.

Il Consiglio Comunale disi riunirà, in Aula Consiliare, in seduta ordinaria e pubblica, in 1^ convocazione,alle ore 19,30, per discutere i seguenti punti iscritti all'ordine del giorno :Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming su YouTube (il link sarà attivo all'inizio della seduta).