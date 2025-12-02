Gisella Naturale
Convegno :‘La Xylella attacca il Gargano: quali mezzi di lotta e prevenzione?’

Si terrà presso la Camera di Commercio di Foggia

Puglia - martedì 2 dicembre 2025 16.01
'La Xylella attacca il Gargano: quali mezzi di lotta e prevenzione?' E' il titolo del convegno in calendario giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 17,00 presso la Camera di Commercio di Foggia in via Protano. A promuovere l'incontro, che vedrà la partecipazione di importanti esperti del settore, è l'intergruppo parlamentare su 'Strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo', costituito all'inizio della legislatura e presieduto dalla senatrice Gisella Naturale (M5S). "Vogliamo evitare sia inutili e controproducenti allarmismi, sia temerarie sottovalutazioni. – Dichiara la senatrice Gisella Naturale, a cui sarà affidata l'introduzione del convegno - È fondamentale, in un territorio che solo da poco è stato attinto da questa pericolosa fitopatologia, fare il punto della situazione. Ascoltare opinioni competenti, è indispensabile proporre interventi concreti, a cui dovranno provvedere e concorrere la Regione Puglia e il Governo nazionale. Il panel dei relatori è composto sia da ricercatori e accademici sia da esperti al servizio delle organizzazioni produttive, proprio perché è importante una strategia coordinata e partecipata fra tutti i diversi attori e tutti gli stakeholders della filiera". Al convegno, moderato dal giornalista Dennis Salcone, si confronteranno: Nazzario D'Errico, direttore tecnico dell'OP Peranzana Alta Daunia; Salvatore Infantino, dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia; Donato Boscia, ricercatore emerito dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR; Giacinto Germinara, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia. "È un momento di riflessione e di studio che mettiamo a disposizione dell'opinione pubblica, della filiera olivicola e di tutte le forze politiche e le istituzioni.–Conclude la senatrice Gisella Naturale(M5S)- Per affrontare e risolvere un problema che non può e non deve essere ignorato e richiede grande attenzione e informazione".
