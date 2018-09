Contributo fitto casa anno 2016

Non saranno ammesse

Alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all'anno 2016. La Giunta Comunale con delibera n. 152/2018 ha cofinanziato il contributo regionale con fondi del bilancio comunale per € 22.478,66 portando il totale della disponibilità finanziaria adPer la, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:a)del nucleo famigliare conseguito nel 2016 non superiore all'importo di Euro 13.049,14 (pari a due pensioni minime INPS);Oppureb)del nucleo famigliare conseguito nel 2016 (il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all'importo di Euro 15.250,00; inoltre:c) Cittadinanza italiana;d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2016;f) Residenza nel Comune di Canosa di Puglia nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2016, regolarmente registrato , per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo famigliare monogenitoriale o separato o divorziato)h) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;i) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;j) Nessun componente del nucleo famigliare relativamente all'anno 2016 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi iacp, case parcheggio, etc.);k) Nessun componente del nucleo famigliare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo famigliare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2016, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.1. Perdi ogni componente del nucleo famigliare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2017 – Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2017: 730-3 il rigo 11, per il modello Unico 2017 PF il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati inoltre, pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l'Assegno di mantenimento, l'Indennità di Accompagnamento etc.), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione); occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo famigliare nell'anno 2016 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).2. Per nucleo famigliare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;3. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2016 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2016, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;4. Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;6. Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 ( a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che ildel nucleo famigliare conseguito nel 2016 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;7. Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;8. Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;9. Per i nuclei famigliari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.10. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;11. Quando il contributo è inferiore a € 25,00 non viene concesso e viene ridistribuito proporzionalmente agli altri aventi diritto;12.a contributo domande presentate da lavoratori autonomi o con nucleo famigliare con reddito misto con una componente derivante da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in una delle situazione di particolare debolezza sociale di seguito riportate: n.3 figli minorenni a carico oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure nucleo famigliare monogenitoriale o separato o /divorziato oppure 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti.Le domande di partecipazione al bando devono essere compilate su appositi moduli in dotazione presso l'ubicato al 2° piano del Palazzo di Città, in Piazza Martiri XXIII Maggio, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ed il Martedì e Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità; solo per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%.attestazione dei Servizi Sociali del Comune di aver fornito assistenza o autocertificazione; oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone; oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Famigliare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di: copia del contratto di locazione regolarmente registrato; copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2016 documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca; copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq.utili dell'abitazione condotta in locazione;copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2016;copia della dichiarazione dei redditi (Mod.Certificazione Unica-730-Unico 2017) di ciascun componente del nucleo famigliare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2016 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda; copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2016;visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto k) dei requisiti per l'ammissione al concorso; documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata; altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il c/c postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.per eventuali osservazioni e opposizioni. Quando la Regione comunicherà le premialità aggiuntive si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva comprensiva dell'eventuale importo della premialità e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni. L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate., pena l'esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia oppure spedite a mezzo Raccomandata al Signor Sindaco del Comune di Canosa di Puglia e comunque pervenute all'Ufficio Protocollo entro il 24 settembre 2018 ore 14,00; non fa fede la data dell'Ufficio Postale accettante. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.