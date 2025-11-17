L’olio extravergine di oliva cultivar coratina. Canosa di Puglia
L’olio extravergine di oliva cultivar coratina. Canosa di Puglia
Territorio

Contratti a ribasso : il mondo olivicolo alza la voce

Compromettono la tenuta del mercato dell’olio extravergine di oliva italiano

Puglia - lunedì 17 novembre 2025 10.55
Il mondo olivicolo alza la voce contro chi sta imponendo contratti a ribasso che stanno compromettendo la tenuta del mercato dell'olio extravergine di oliva italiano. A lanciare l'ennesimo allarme è Coldiretti Puglia, che sostiene la battaglia di Unaprol, Consorzio Olivicolo Italiano, con il presidente David Granieri che annuncia la volontà di denunciare ogni pratica sleale e chiede al Masaf interventi immediati attraverso l'Ispettorato Centrale Controllo Qualità (Icqrf). Secondo Coldiretti e Unaprol, il mercato nazionale è oggi sotto forte pressione per via di massicce importazioni di olio proveniente dall'estero, comprese produzioni extra-Ue, con l'obiettivo di comprimere artificialmente i prezzi alla produzione italiana. "Non possiamo accettare che il nostro extravergine venga svenduto, non esiste alcuna ragione che giustifichi un prezzo al di sotto del minimo indispensabile per garantire la sopravvivenza dell'intero comparto." Denuncia Granieri, nel sottolineare che "l'olio extravergine italiano ha un valore, non un costo, con le produzioni di Paesi terzi che non possono essere 'nazionalizzate, l'origine deve essere chiara, garantita, tutelata. Per questo chiediamo massima trasparenza".

Unaprol chiede tre azioni urgenti, a partire dall'attivazione di una Cabina di Regia straordinaria che coinvolga tutte le Forze dell'Ordine competenti così da coordinare in modo unitario il contrasto alle irregolarità. A ciò si aggiunge la richiesta di un piano straordinario di controlli nei porti e nei principali punti di ingresso, insieme all'Agenzia delle Dogane, con l'obiettivo di verificare in maniera rigorosa l'origine reale dei prodotti e il rispetto dei limiti europei relativi ai residui fitosanitari. Allo stesso tempo, secondo il Consorzio, è indispensabile intensificare il monitoraggio sulle operazioni dei contratti futures nelle principali Borse Merci, così da individuare eventuali manovre speculative o possibili frodi sull'origine. "Il settore olivicolo - oleario vale non solo per il mercato ma per la tenuta sociale dei territori", insiste Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia e consigliere Unaprol, nel sottolineare che "va protetto da chi vuole sfruttare il marchio Italia senza rispettarne le regole. Pur essendo oggi il terzo produttore mondiale, l'Italia mantiene una leadership qualitativa grazie alle oltre 500 varietà autoctone e a una capacità produttiva che nessun altro Paese può eguagliare senza costi aggiuntivi, ma per difendere questo immenso valore servono controlli europei più stringenti, tracciabilità completa e regole che premino la qualità e non la speculazione". Sul fronte delle disponibilità interne, Unaprol segnala che le giacenze di olio italiano risultavano azzerate già a fine settembre e, a fine ottobre, ancora a livelli minimi storici.
  • Coldiretti Puglia
  • Olio extravergine di oliva cultivar coratina
  • Unaprol
Canosa : un territorio che si racconta attraverso il paesaggio
17 novembre 2025 Canosa : un territorio che si racconta attraverso il paesaggio
Il cibo è cultura, responsabilità, legalità.
17 novembre 2025 Il cibo è cultura, responsabilità, legalità.
Altri contenuti a tema
La Spesa Sospesa e il menù solidale per le famiglie bisognose La Spesa Sospesa e il menù solidale per le famiglie bisognose Nell'ambito della IX Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco
Cibo, salute e prevenzione Cibo, salute e prevenzione Per riportare l’attenzione sulle radici agricole del territorio e scelte alimentari consapevoli al Villaggio Coldiretti Lecce
Puglia: Fari accesi sulla strategia ‘al ribasso’ dei prezzi dell’olio Puglia: Fari accesi sulla strategia ‘al ribasso’ dei prezzi dell’olio Servono regole più forti per fermare speculazioni
A San Martino ogni mosto diventa vino A San Martino ogni mosto diventa vino In Puglia si stappa il "Novello"
Agricoltura, acqua e semplificazione amministrativa le priorità per la Puglia Agricoltura, acqua e semplificazione amministrativa le priorità per la Puglia L'appello dei mille associati di Coldiretti Puglia
In Puglia cresce il welfare verde In Puglia cresce il welfare verde Unisce inclusione, educazione e benessere
La crisi idrica si fa sempre più critica La crisi idrica si fa sempre più critica La denuncia Coldiretti Puglia sulla base dei dati ANBI
Il turismo equestre si integra perfettamente con le vacanze a contatto con la natura Il turismo equestre si integra perfettamente con le vacanze a contatto con la natura Tra sport, passeggiate, fattorie didattiche e pet therapy.
Rendere gli stadi fruibili tutti i giorni del mese
17 novembre 2025 Rendere gli stadi fruibili tutti i giorni del mese
Il valore della vita è un bene da custodire in ogni forma e in ogni circostanza
16 novembre 2025 Il valore della vita è un bene da custodire in ogni forma e in ogni circostanza
Canosa vittorioso contro il Maglie
16 novembre 2025 Canosa vittorioso contro il Maglie
La Spesa Sospesa e il menù solidale per le famiglie bisognose
16 novembre 2025 La Spesa Sospesa e il menù solidale per le famiglie bisognose
La commedia“Coppia aperta, quasi spalancata” per la prima del Premio Teatrale “Raffaele Lembo”
15 novembre 2025 La commedia“Coppia aperta, quasi spalancata” per la prima del Premio Teatrale “Raffaele Lembo”
Per una Canosa libera dall’inquinamento, con una riconversione giusta
15 novembre 2025 Per una Canosa libera dall’inquinamento, con una riconversione giusta
Competività della Europa e COP 30
15 novembre 2025 Competività della Europa e COP 30
Le esequie in una poesia dialettale “U sècule”
15 novembre 2025 Le esequie in una poesia dialettale “U sècule”
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.