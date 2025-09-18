Ruggiero Mennea
Amministrazioni ed Enti

Continuità del beneficio a tutela delle persone con disabilità e alle loro famiglie

La nota del consigliere Regionale con delega al welfare Ruggiero Mennea

Canosa - giovedì 18 settembre 2025 21.52
"Il Consiglio regionale ha approvato oggi un mio emendamento che, grazie allo stanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro, garantisce la continuità del beneficio ai destinatari del Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente che hanno presentato istanza". Così il capogruppo di Azione in Consiglio regionale e delegato al Welfare, Ruggiero Mennea: "Si tratta di una misura fondamentale per assicurare stabilità e sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie. Con questo intervento, che nel corso del tempo ha avuto grande successo grazie alle innovazioni introdotte, intendiamo riaffermare il diritto all'autonomia e all'inclusione sociale, principi cardine del nostro welfare. La Regione Puglia conferma così il proprio impegno a tutela dei cittadini più fragili. È un risultato- conclude il Presidente Mennea-
che rafforza ulteriormente il sistema di protezione e coesione sociale del territorio.",
