Confronto e conoscenza dei problemi dei cittadini e del territorio

"Confronto e conoscenza sono elementi essenziali per la crescita di ognuno di noi e del territorio in cui viviamo" A margine dell'incontro della scorsa serata di ieri presso la neo sede del M5S, con gli interventi: dell' onorevolee della consigliera comunalecandidata delnella circoscrizione della BAT alle regionali 2025, in calendario il 23 e 24 novembre. "Abbiamo affrontato lo spinoso tema delle ecomafie, della sanità, della crisi idrica" attraverso un confronto con i cittadini in cui è stato illustrato il programma elettorale "poco trattato dai candidati". La sfida è "quella di riportare la gente a votare perché chi lotta vota, vota chi lotta." Ha tra l'altro dichiaratocandidata al Consiglio Regionale Puglia. Anche in campagna elettorale ilnon abbandona le caratteristiche distintive della sua azione politica, fatta di ascolto e di partecipe attenzione ai problemi dei cittadini e delle categorie. Ne ha dato l'esempio il presidente Giuseppe Conte, nell'affollatissima agenda del suo tour elettorale in Puglia a sostegno delle liste del Movimento e del candidato presidente Antonio Decaro.Riproduzione@riservata