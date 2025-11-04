Politica
Confronto e conoscenza dei problemi dei cittadini e del territorio
L'onorevole Carla Giuliano(M5S) a Canosa con la candidata Letizia Morra alle regionali 2025
Canosa - martedì 4 novembre 2025 9.42
"Confronto e conoscenza sono elementi essenziali per la crescita di ognuno di noi e del territorio in cui viviamo" A margine dell'incontro della scorsa serata di ieri presso la neo sede del M5S, con gli interventi: dell' onorevole Carla Giuliano- Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati - e della consigliera comunale Letizia Morra, candidata del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione della BAT alle regionali 2025, in calendario il 23 e 24 novembre. "Abbiamo affrontato lo spinoso tema delle ecomafie, della sanità, della crisi idrica" attraverso un confronto con i cittadini in cui è stato illustrato il programma elettorale "poco trattato dai candidati". La sfida è "quella di riportare la gente a votare perché chi lotta vota, vota chi lotta." Ha tra l'altro dichiarato Letizia Morra, candidata al Consiglio Regionale Puglia. Anche in campagna elettorale il Movimento 5 Stelle non abbandona le caratteristiche distintive della sua azione politica, fatta di ascolto e di partecipe attenzione ai problemi dei cittadini e delle categorie. Ne ha dato l'esempio il presidente Giuseppe Conte, nell'affollatissima agenda del suo tour elettorale in Puglia a sostegno delle liste del Movimento e del candidato presidente Antonio Decaro.
