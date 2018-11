Condividere i bisogni per condividere il senso della vita

Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da destinare ai più poveri dell'Italia , laorganizza ogni anno, l´, la. Ormai giunta alla 22^ Edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione:. Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. È un grande spettacolo di carità:Il messaggio del Papa per la II Giornata Mondiale dei Poveri 2018 è proposto come strumento di riflessione a tutti coloro che parteciperanno allache si svolgerà: "Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d'amore alla condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d'acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella.Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato". L'invito diper la giornata della Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri.