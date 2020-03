completamente ridisegnato sia nella struttura che nell'architettura dei contenuti e sono state introdotte nuove funzionalità. Ciò permette una navigazione più semplice e mobile responsive. Il restyling del portale www.diocesiandria.org è stato reso possibile grazie al supporto delche curaprogetto federato della CEI per la comunicazione online delle Diocesi. «Il rinnovato sito della diocesi - ha dichiaratoVescovo della Diocesi di Andria - vuole garantire una più facile accessibilità alle notizie e attività formative ed essere una finestra attraverso la quale poter costruire relazioni all'interno della comunità ecclesiale e le varie realtà delle città che compongono la diocesi».è il titolo della Lettera pastorale che sta guidando la nostra comunità ecclesiale diocesana in quest'anno pastorale. Edificare la comunità umana che si prende cura nella pratica dell'accoglienza, della relazione, dell'attenzione e non comunità virtuali e a questo proposito il Vescovo, presentando il sito, in un passaggio ha citato ilper la 48° Giornata delle comunicazioni Sociali:«Se la rete offre maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, questa è una cosa buona, è un dono di Dio. I media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e più uniti». Un restyling grafico che si è unito a un ripensamento della struttura interna per organizzare i contenuti in maniera organica, ma soprattutto per essere col/legati e uniti per l'edificazione della comunità avendo come pilastro la Parola di Dio. Il nuovo portale è raggiungibile al seguente indirizzo: www.diocesiandria.org Anche il numero di marzo del periodico diocesanoè on line ed è disponibile presso le parrocchie e le librerie di Andria,e Minervino Murge. In apertura è pubblicata la riflessione del Vescovo della Diocesi di Andriasul tempo della Quaresima iniziato da qualche giorno con il mercoledì delle ceneri. "Quello della Quaresima – scrive– è un tempo davvero molto importante, direi prezioso per la nostra vita di fede ed anche per la vita e il cammino della nostra Chiesa". "Infatti se tutti ma proprio tutti – proseguecompiamo un serio e radicale cammino di rinnovamento, la Chiesa tutta certamente torna a risplendere per far luce al mondo".Gli uffici pastorali presentano le diverse iniziative da vivere in questo tempo di quaresima: Settimana Biblica, Lectio divina con il Vescovo per i Giovani, gesti di Carità. Non mancano le pagine in cui glidescrivono le numerose iniziative vissute recentemente a favore dei giovani, dei catechisti, delle famiglie e degli animatori liturgici. Molto interessanti risultano inoltre gli approfondimenti su alcuni temi di attualità come l'inquinamento ambientale, la giustizia riparativa, la sicurezza e la legalità.Alla luce del programma pastorale, incentrato sul tema delalcune pagine di questo numero del periodico sono dedicate ad alcuni autentici testimoni della carità: don Lorenzo Milani, Vittorio Bachelet e Giorgio La Pira.Continua inoltre, con l'inserto centrale interamente a colori, la presentazione dell'enciclica di Papa Francesco sul rispetto per il creato,mentre la rubrica "Alla scuola del magistero sociale della Chiesa" illustra il valore della partecipazione. Altre copie del giornale, sono disponibili ad Andria presso la Curia Vescovile.