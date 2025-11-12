CIN–CI–LÀ incanta la platea del  Lembo

A Canosa di Puglia, la grande operettadi Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato,, nella brillante regia e adattamento diincanta la platea del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" all'esordio della stagione. Eleganza, ironia e musica travolgente hanno scaldato le mani del pubblico affezionato all'operetta e alla compagnia Corrado Abbati di ritorno a Canosa di Puglia. L'inaugurazione della stagione teatrale 2025-26 con un successo come, l'edizione del centenario impreziosita dalla professionalità e dalla qualità della proposta dellaallestimento musicale impreziosito dal Balletto di Parma e dalla direzione di Alberto Orlandi.è il titolo d'operetta più noto in Italia che attira e piace per la sua musica immediata, dal ritmo spigliato ed al contempo in un clima divertente suggerito dal testo. "Giovani e innamorati ma timidi e inesperti" i protagonisti diuna delle operette più famose di sempre, scritta nel 1925 da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, che si fanno ispirare dall'esotismo, in gran voga all'epoca per "una favola" in musica ambientata a Macao con due giovani ed ingenui sposi, Ciclamino e Myosotis, eredi al trono. Il paese bloccato nell'attesa dell'erede, che tarda ad arrivare ma poi l'arrivo della strampalata coppia pariginahanno portato, attraverso rocambolesche ed esilaranti vicende, all'immancabile lieto fine. "Un classico intramontabile" attraverso il fascino della Belle Époque che ha regalato risate, equivoci e romanticismo. Il secondo spettacolo è in calendario ilcon, scritto da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani, che ne firma anche la regia. Giovanni Esposito, insieme a un ricco cast, interpreta la storia tragicomica di Tonino, figlio imbranato di un boss del Rione Sanità, in una commedia esilarante che unisce ironia, sentimento e voglia di riscatto.Riproduzione@riservata