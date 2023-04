Cibo sintetico: Il consiglio regionale Puglia ha approvato all’unanimità la mozione per contrastare la diffusione

"Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal gruppo Pd per contrastare la diffusione del cibo sintetico". Così il presidente del gruppo Pd in Regione,. "La mozione - spiega Caracciolo - che vede come primo firmatario il consigliere Francesco Paolicelli, sostiene la battaglia intrapresa da Coldiretti per sensibilizzare i cittadini, ma anche il mondo scientifico e sanitario sui rischi derivati dal cibo in provetta"."È necessario - aggiunge il- comprendere che la diffusione di tali prodotti comporta dei grossi pericoli, a cominciare da quelli relativi alla salute. La nostra Regione, inoltre, individua nel cibo e nel turismo enogastronomico uno dei cardini della proprio sistema economico. Per questo è necessario tutelare agricoltori e allevatori che, con la produzione di alimenti genuini e di qualità contribuiscono allo sviluppo dell'economia pugliese. Ringrazio - conclude- il collega Paolicelli per la sua proposta e tutto il gruppo per il sostegno alla mozione".