Catacombe che rinascono

Cresce l'attesa per la presentazione ufficiale dei nuovi scavi archeologici e recenti scoperte ache si terrà allepresso la, in via Muzio Scevola nr.20.è il tema dell'incontro che verterà sullo stato dei lavori realizzati nelle Catacombe Cristiane di Santa Sofia dalla. Tale complesso cimiteriale, sviluppatosi presso la via Traiana nel corso di almeno cinque secoli (II-VI secolo d.C.), è stato, negli anni 2004-2006, oggetto di indagine archeologica da parte del Dipartimento di studi classici e cristiani dell' Università di Bari, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, istituita il 6 gennaio 1852 da Papa Pio IXFu dichiarata pontificia da- Motu Proprio, dell'11 dic. 1925 - con ampliamento di poteri e successivamente con idel 1929 acquisì competenza anche sulle catacombe presenti nel territorio dello stato italiano. Lo scavo e la ricognizione nell'area hanno portato all'individuazione di una serie di catacombe di carattere familiare e collettivo, un esempio unico finora nel territorio pugliese per estensione e stato di conservazione, attribuibili alla comunità cristiana di Canosa tra la metà del IV e la metà del VI secolo d.C. nel periodo in cui la città si qualificava come capoluogo della provincia Apulia et Calabria e come importante sede di diocesi, testimoniata dalla lunga serie di attestazioni vescovili. Tra i relatori della serata che sarà moderata da(Parroco della Concattedrale Basilica di San Sabino di Canosa) sono annunciati :Ispettore delle Catacombe della Puglia;Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Per i saluti interverranno :Vescovo della Diocesi AndriaSindaco di Canosa di PugliaSoprintendente ad interim Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia;, Direttore Polo Museale della Puglia.