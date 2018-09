CartaAttiva: per la geografia dei grandi beni culturali di Puglia

Si chiamae sarà operativo entro la fine del 2018. È il portale diche attraverso il web permetterà alle strutture museali di inserire autonomamente aggiornamenti e notizie e agli utenti di conoscere meglio il patrimonio dei beni culturali pugliesi. Introducendo il workshop didattico CartAttiva nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, lo ha annunciato l'Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale,che ha sottolineato il nuovo aspetto fortemente divulgativo della, nata nel 2006 e sviluppatasi come risultato del lavoro partecipato di più di 20 musei di tutta la regione. "Uscire fuori dal perimetro della nicchia degli studiosi per guardare in mare aperto a tutti coloro che possono essere interessati a fruire dei nostri Beni Culturali – la dichiarazione dell'assessore- Con questo obiettivo nasce CartaAttiva che è, innanzitutto, uno strumento ad uso collettivo e un modo per raccontare a cittadini e turisti la geografia dei grandi beni culturali di Puglia attraverso le storie che li hanno abitati. Con un linguaggio semplice, accessibile a tutti, e le migliori tecnologie del momento, affinché ogni singolo bene sia a portata di click. Come i tempi richiedono". Durante il workshop di ieri, si è, infatti, discusso delle linee strategiche di evoluzione della Carta con particolare riferimento ai contenuti del D.M. 113/2018 "Con Loredana Capone sono intervenuti(Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia(Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale Regione Puglia),(Dirigente Servizio Reti e Ricerca applicata ai Beni Culturali Regione Puglia),(Innovapuglia),(AT Sezione Valorizzazione territoriale Regione Puglia) ,(AT Sezione Valorizzazione territoriale Regione Puglia),(museo Ugento), Don Nunzio Falcicchio (museo Mudima) ed il Prof(Cons. Superiore dei beni culturali e paesaggistici)."La Carta dei Beni è uno strumento complesso; è una carta di relazioni. Conserva un impianto archeologico perché basato su un approccio territoriale, globale e stratigrafico. E' uno strumento di arricchimento dal basso. Unica carta dei beni culturali in Italia che si adatta perfettamente al Sistema Nazionale", ha precisato il prof.Le attività, che hanno visto il coinvolgimento di una platea rappresentativa di uno specifico segmento di attori, sono partite dall'analisi della versione di "test" della Carta, attualmente non accessibile al pubblico, per condividereMolteplici le finalità del workshop, a partire dalla divulgazione dei contenuti del modello di test dellae la sperimentazione di forme di partecipazione al processo di implementazione degli stessi contenuti nella carta e dei servizi didattici nei Luoghi di Cultura, anche alla luce del D.M. 113/2018. Il laboratorio si è anche proposto di sperimentare forme di gestione delle informazioni fondate sul senso di comunità e di collaborazione scuola–luogo di cultura e di far emergere i bisogni inespressi della comunità scolare al fine di stimolare i luoghi di cultura al raggiungimento dei requisiti di qualità tramite la dotazione di servizi didattici specialistici. Tra gli obiettivi anche il monitoraggio sull'efficacia della comunicazione tra i luoghi di cultura e la comunità locale, la stimolazione del senso di affezione tra le nuove generazioni ed il patrimonio culturale, la sperimentazione di forme di fruizione family friendly, basate sul presupposto che la fascia d'età prescelta possa condividere l'esperienza con il proprio nucleo familiare, operando di fatto l'ampliamento delle fasce d'utenza dei beni culturali sul territorio, la stimolazione dell'innovazione tecnologica e l'ampliamento delle competenze specialistiche nel sistema museale regionale e, infine, la sperimentazione di forme di gestione sostenibili basate su sistemi di rete tematica e/o territoriale.docenti e dirigenti scolastici, scolaresche, direttori dei musei, della proto tipizzazione e del turismo.