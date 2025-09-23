Eventi e cultura
Carmen Lombardi è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”
Proclamata vincitrice nazionale a Tirrenia di Pisa
Italia - martedì 23 settembre 2025 17.18
Carmen Lombardi eletta "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025", per la fascia di età dai 56 anni in su, nel corso della finale svoltasi dal 19 al 21 settembre a Tirrenia di Pisa, presso la sala eventi dell'Hotel Olympic Beach Centro Le Torri. "Miss Mamma Italiana" è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti con Lucia Dipaola referente in Puglia. E' il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, che si prefigge di premiare non solo la bellezza, ma di valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le mamme finaliste hanno prima sfilato in abito elegante e poi hanno sostenuto una prova di abilità (canto, ballo, recitazione, arti creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità. Nutrita presenza di pubblico alla 32ª finale nazionale, sotto il patrocinio dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Raffaella De Vincenzo. Come di consueto, durante la manifestazione si è parlato di Endometriosi, una malattia progressiva, cronica ed invalidante che colpisce milioni di donne in età fertile, ricordando che "Miss Mamma Italiana" sostiene l'associazione nazionale Arianne Endometriosi ODV che si dedica con passione ed impegno al supporto delle adolescenti colpite.
Tra le 22 mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, la giuria ha proclamato vincitrice assoluta, Carmelinda Lombardi (56 anni), farmacista e docente di Canosa di Puglia, mamma di tre figli, Maria Antonietta di 25 anni, Mafalda di 22 anni e Vito Alberto di 20 anni. La neo Miss Mamma Italiana Evergreen è coniugata con Cosimo Colagiacomo. La dottoressa Carmen Lombardi, assieme alla figlia Mafalda, ha presentato uno spettacolo di clowntherapy, apprezzato con un lunghissimo applauso dal pubblico presente.
"Ringrazio i miei figli e la mia famiglia - ha tra l'altro dichiarato la dottoressa Carmen Lombardi a margine della finale - sono loro la mia forza e il mio respiro. Grazie ai giudici, all' organizzazione del Patron Paolo Teti e del suo team seria e altamente professionale, all'Unione Ciechi Italiana, alla Regione Toscana per questa straordinaria opportunità. Ricevere la corona dalle mani di Lorella Barbuti, Miss Mamma 2024, donna e mamma ipovedente meravigliosa, è stato un dono immenso, carico di significato. La mia prova artistica, vissuta insieme a mia figlia come clown dottori — Aspirina e Bum Bum della Città che Sorride — è stata un momento unico: in soli 90 secondi abbiamo portato sul palco la gioia, la leggerezza e l'amore che ci contraddistinguono e nello stesso tempo ho esercitato la professione di farmacista e docente preparando la 'ricetta della felicità garantita'. Il momento più intenso è arrivato con la standing ovation di tutte le mamme finaliste, delle madrine, dei giurati e dell'intero pubblico. Quell'applauso – ha concluso la "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025" - è stato il premio più grande: un abbraccio collettivo che mi ha fatto sentire amata, valorizzata dalle donne e finalmente accolta, guardata con occhi pieni di meraviglia." Le vincitrici di "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025" saranno protagoniste del Calendario "Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026", con scatti fotografici di Gloria Teti di prossima realizzazione.
