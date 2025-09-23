Carmen Lombardi è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”
Carmen Lombardi è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”
Eventi e cultura

Carmen Lombardi  è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”

Proclamata vincitrice nazionale a Tirrenia di Pisa

Italia - martedì 23 settembre 2025 17.18
Carmen Lombardi eletta "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025", per la fascia di età dai 56 anni in su, nel corso della finale svoltasi dal 19 al 21 settembre a Tirrenia di Pisa, presso la sala eventi dell'Hotel Olympic Beach Centro Le Torri. "Miss Mamma Italiana" è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti con Lucia Dipaola referente in Puglia. E' il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, che si prefigge di premiare non solo la bellezza, ma di valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le mamme finaliste hanno prima sfilato in abito elegante e poi hanno sostenuto una prova di abilità (canto, ballo, recitazione, arti creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità. Nutrita presenza di pubblico alla 32ª finale nazionale, sotto il patrocinio dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Raffaella De Vincenzo. Come di consueto, durante la manifestazione si è parlato di Endometriosi, una malattia progressiva, cronica ed invalidante che colpisce milioni di donne in età fertile, ricordando che "Miss Mamma Italiana" sostiene l'associazione nazionale Arianne Endometriosi ODV che si dedica con passione ed impegno al supporto delle adolescenti colpite.

Tra le 22 mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, la giuria ha proclamato vincitrice assoluta, Carmelinda Lombardi (56 anni), farmacista e docente di Canosa di Puglia, mamma di tre figli, Maria Antonietta di 25 anni, Mafalda di 22 anni e Vito Alberto di 20 anni. La neo Miss Mamma Italiana Evergreen è coniugata con Cosimo Colagiacomo. La dottoressa Carmen Lombardi, assieme alla figlia Mafalda, ha presentato uno spettacolo di clowntherapy, apprezzato con un lunghissimo applauso dal pubblico presente.
"Ringrazio i miei figli e la mia famiglia - ha tra l'altro dichiarato la dottoressa Carmen Lombardi a margine della finale - sono loro la mia forza e il mio respiro. Grazie ai giudici, all' organizzazione del Patron Paolo Teti e del suo team seria e altamente professionale, all'Unione Ciechi Italiana, alla Regione Toscana per questa straordinaria opportunità. Ricevere la corona dalle mani di Lorella Barbuti, Miss Mamma 2024, donna e mamma ipovedente meravigliosa, è stato un dono immenso, carico di significato. La mia prova artistica, vissuta insieme a mia figlia come clown dottori — Aspirina e Bum Bum della Città che Sorride — è stata un momento unico: in soli 90 secondi abbiamo portato sul palco la gioia, la leggerezza e l'amore che ci contraddistinguono e nello stesso tempo ho esercitato la professione di farmacista e docente preparando la 'ricetta della felicità garantita'. Il momento più intenso è arrivato con la standing ovation di tutte le mamme finaliste, delle madrine, dei giurati e dell'intero pubblico. Quell'applauso – ha concluso la "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025" - è stato il premio più grande: un abbraccio collettivo che mi ha fatto sentire amata, valorizzata dalle donne e finalmente accolta, guardata con occhi pieni di meraviglia." Le vincitrici di "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025" saranno protagoniste del Calendario "Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026", con scatti fotografici di Gloria Teti di prossima realizzazione.
Riproduzione@riservata
Carmen Lombardi è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”
Carmen Lombardi è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”
  • Pisa
  • Lucia Dipaola
  • Miss Mamma Italiana
  • Carmen Lombardi
La Guardia di Finanza della BAT celebra San Matteo
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza della BAT celebra San Matteo
Agricoltura biologica: la Puglia al top della classifica nazionale
23 settembre 2025 Agricoltura biologica: la Puglia al top della classifica nazionale
Altri contenuti a tema
Carmen Lombardi eletta Miss Mamma Evergreen Carmen Lombardi eletta Miss Mamma Evergreen Parteciperà alla finale nazionale a Tirrenia
Non nell’amore che ferisce Non nell’amore che ferisce Il monologo della dottoressa Carmen Lombardi all’evento “Voci di Donne Coraggio” ad Andria
Ad Andria : "Voci di Donne Coraggio" Ad Andria : "Voci di Donne Coraggio" Un evento per dire NO al femminicidio
Canosa: Le vincitrici della fascia "Miss Mamma Italiana" Canosa: Le vincitrici della fascia "Miss Mamma Italiana" Ha presentato Lucia Dipaola, referente in Puglia del contest nazionale
Miss Mamma Italiana farà tappa a Canosa di Puglia Miss Mamma Italiana farà tappa a Canosa di Puglia Presenta Lucia Dipaola, referente in Puglia del Concorso Nazionale
La bellezza delle mamme nell'Estate Canosina 2024 La bellezza delle mamme nell'Estate Canosina 2024 In passerella per il concorso "Miss Mamma Italiana 2024"
A Canosa, la finale "La Supercoppia Italiana"  A Canosa, la finale "La Supercoppia Italiana"  L'evento sarà presentato da Lucia Di Paola con il super ospite Gilles Rocca.
ShowVagando in Festa tra musica e spettacolo ShowVagando in Festa tra musica e spettacolo All’Auditorium “R. Baglioni” di Andria dopo i successi televisivi
Al via Harvest Beers 2025, il concorso Unionbirrai per le birre con luppolo appena raccolto
23 settembre 2025 Al via Harvest Beers 2025, il concorso Unionbirrai per le birre con luppolo appena raccolto
La storia di Gina di Canosa pubblicata da “Maria con te”
22 settembre 2025 La storia di Gina di Canosa pubblicata da “Maria con te”
 GAZA  MUORE !
22 settembre 2025  GAZA  MUORE !
Il patrimonio dei pani pugliesi diventa esperienza culturale e turistica
22 settembre 2025 Il patrimonio dei pani pugliesi diventa esperienza culturale e turistica
Canusium Basket: entusiasmo e ambizione per la nuova stagione
22 settembre 2025 Canusium Basket: entusiasmo e ambizione per la nuova stagione
Elezioni Regionali Puglia 2025 : Lista Puglia pacifista e popolare
22 settembre 2025 Elezioni Regionali Puglia 2025 : Lista Puglia pacifista e popolare
Concluse le sessioni di esame per le Patenti di Servizio degli agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale
22 settembre 2025 Concluse le sessioni di esame per le Patenti di Servizio degli agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale
Le difficoltà delle api sono un pericolo grave per la biodiversità
22 settembre 2025 Le difficoltà delle api sono un pericolo grave per la biodiversità
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.