Carmen Lombardi  è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”

eletta, per la fascia di età dai 56 anni in su, nel corso della finale svoltasi dal 19 al 21 settembre apresso la sala eventi dell'Hotel Olympic Beach Centro Le Torri. "Miss Mamma Italiana" è una produzione esclusivaconE' il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, che si prefigge di premiare non solo la bellezza, ma di valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le mamme finaliste hanno prima sfilato in abito elegante e poi hanno sostenuto una prova di abilità (canto, ballo, recitazione, arti creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità. Nutrita presenza di pubblico alla 32ª finale nazionale, sotto il patrocinio dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che è stata presentata daideatore e Patron del concorso e daCome di consueto, durante la manifestazione si è parlato diuna malattia progressiva, cronica ed invalidante che colpisce milioni di donne in età fertile, ricordando che "Miss Mamma Italiana" sostiene l'associazione nazionaleche si dedica con passione ed impegno al supporto delle adolescenti colpite.Tra le 22 mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, la giuria ha proclamato vincitrice assoluta,(56 anni), farmacista e docente di Canosa di Puglia, mamma di tre figli, Maria Antonietta di 25 anni, Mafalda di 22 anni e Vito Alberto di 20 anni. La neoè coniugata con Cosimo Colagiacomo. La dottoressa, assieme allaha presentato uno spettacolo di clowntherapy, apprezzato con un lunghissimo applauso dal pubblico presente."Ringrazio i miei figli e la mia famiglia - ha tra l'altro dichiarato la dottoressaa margine della finale - sono loro la mia forza e il mio respiro. Grazie ai giudici, all' organizzazione del Patron Paolo Teti e del suo team seria e altamente professionale, all'Unione Ciechi Italiana, alla Regione Toscana per questa straordinaria opportunità. Ricevere la corona dalle mani di Lorella Barbuti, Miss Mamma 2024, donna e mamma ipovedente meravigliosa, è stato un dono immenso, carico di significato. La mia prova artistica, vissuta insieme a mia figlia come clown dottori — Aspirina e Bum Bum della Città che Sorride — è stata un momento unico: in soli 90 secondi abbiamo portato sul palco la gioia, la leggerezza e l'amore che ci contraddistinguono e nello stesso tempo ho esercitato la professione di farmacista e docente preparando la 'ricetta della felicità garantita'. Il momento più intenso è arrivato con la standing ovation di tutte le mamme finaliste, delle madrine, dei giurati e dell'intero pubblico. Quell'applauso – ha concluso la- è stato il premio più grande: un abbraccio collettivo che mi ha fatto sentire amata, valorizzata dalle donne e finalmente accolta, guardata con occhi pieni di meraviglia." Le vincitrici di "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025" saranno protagoniste del Calendario "Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026", con scatti fotografici di Gloria Teti di prossima realizzazione.Riproduzione@riservata